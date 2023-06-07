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沙特AviLease傳洽購渣打飛機融資業務

【明報專訊】外電報道，沙特阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund，PIF）旗下飛機租賃公司AviLease，向渣打集團（2888）洽購飛機融資業務已到深入階段，據稱交易估值高達35億歐元或37億美元，折合約293.09億港元。渣打昨日在港收市報64.7港元，升0.16%，在港收市後其於倫敦股價截至昨晚香港時間9時報669便士，折約65.07港元，較香港收市再升0.67%。

擁有管理120飛機 估值293億

根據彭博報道，渣打目前在愛爾蘭都柏林的飛機融資部門，擁有及管理逾120架飛機，並提供燃料對冲、債務融資及將未有用的飛機再作銷售。據稱該集團正在出售資產，藉此降低成本及提高股東回報。AviLease方面則在較早前向同業Avolon Holdings購入13架飛機，令機隊數目增至45架，料一旦落實今次交易，可進一步擴大規模。資料顯示，AviLease是於去年6月份才成立，並隨即於1月後配置12架全新的A320neo飛機轉租予沙特的廉價航空公司Flynas。

渣打的2022年度年報顯示，截至去年底，飛機租賃業務部門由99架商用飛機組成，其中97架為窄體機，另2架為寬體機，該等資產的帳面淨值為32.35億美元（約253.7億港元）。渣打早於今年1月份，已宣布正為飛機融資業務新主人誰屬物色選項，並且已委聘摩根大通作為財務顧問。