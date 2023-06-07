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意外加息1/4厘 澳洲央行警告再加

【明報專訊】澳洲央行昨出乎意料加息0.25厘，將基準利率上調至4.1厘，刷新2012年以來高位，並警告可能進一步加息，以確保通脹回落至目標水平。澳洲央行4月暫停加息後，市場原預期利率將趨於平穩，但該央行卻在5月和6月接連加息。澳洲央行最新的鷹派聲明，令交易員押注7月繼續加息0.25厘的概率漲至60%。澳元兌美元昨最多升近1%至0.6685，兌港元報5.22算。

澳元兌美元最多升近1%

澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）表示，雖然通脹升幅可能已過峰值，但7%的按年升幅仍然過高，加息是為了增強市場對通脹在合理時間內回落至目標水平的信心。澳洲第一季消費者物價指數（CPI）按年升7%，較去年第四季的7.8%峰值有所回落。

澳洲央行的議息聲明稱，對通脹預期持續高企導致價格和工資大幅上漲的風險保持警惕，特別是考慮到經濟中的閒置產能有限，且失業率仍然很低。該央行預期，要至2025年中，通脹才回落到2%至​​3%通脹目標的頂部。

分析：澳洲央行或8月仍加息

道明證券亞太利率策略師Prashant Newnaha指出，澳洲央行最新的聲明，刪去了「中期通脹預期仍然穩定」的說法，反映該央行對通脹預期受控的信心轉弱，可能預示它仍將進一步加息。

澳新銀行澳洲經濟主管Adam Boyton表示，當前的風險可能是澳洲央行不止再加息一次，有可能8月仍要加息。自去年5月以來，澳洲央行已加息4厘。洛威承認，持續加息之際，經濟出現更明顯下滑的風險，形容「實現經濟軟着陸的道路仍然狹窄」。

（綜合報道）

[國際金融]