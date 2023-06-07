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惠理料復蘇持續 看好消費股 香港及內地市場陷入區間震盪

【明報專訊】不少基金公司都發表了下半年投資部署，展望下半年股債投資方略。其中惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣就預期港股及A股市場中較看好消費板塊。由於中國經濟復蘇不全面，香港及內地市場陷入區間震盪。從長期來看，鍾慧欣預計消費將繼續復蘇，增速將於今年下半年加快。至於債券方面，資本集團固定收益投資基金經理Vince Gonzales認為，美國利率會於高位持續多一段時間，故高評級短債較為吸引。

鍾慧欣表示，儘管美國聯儲局在5月份的議息會議上一如預期再次將利率上調0.25厘，但局方卻同時發出較為鴿派的言論，主席鮑威爾暗示6月份的議息會議可能暫停加息，但當前的通脹情况並不支持減息。與此同時，美國第一共和銀行的倒閉顯示，地區銀行仍然存在破產危機，亦是今年以來美國第三家倒閉的銀行。自美國銀行業爆發危機以來，信貸及貨幣供給大幅收縮。就業及消費放緩也表明衰退正迫在眉睫。她表示，投資者情緒仍受到減息與衰退互相牽引，市場將維持在區間震盪狀態。

投資者憂慮經濟復蘇緩慢

儘管中國五一黃金周期間旅遊業出現爆炸式增長，但消費支出的復蘇相對緩慢，香港和內地市場也一直處於區間震盪狀態。此外，自今年第一季度重新開放以來，中國採購經理人指數（PMI）出現了強勁反彈，但4月份的PMI有所放緩。即使中央政治局會議沒有發出大規模刺激的信號，但卻重申支持經濟增長的明確立場。此外，她認為消費將在下半年繼續復蘇，並能夠重拾增長動力。同時，消費及製造業等領域的增長勢頭出現減弱迹象，投資者對中國經濟復蘇緩慢感到擔憂；同時，今年企業第一季度的盈利表現也令市場失望。有見及此，投資者開始轉向採取防守策略，只關注具有明確增長動力的行業，例如國企改革概念板塊。

資本集團Gonzales：短債較吸引

對於2022年股債雙殺，Gonzales表示，隨着聯儲局加息周期結束，在經歷了慘淡的2022年之後，債券於2023年處於較為有利的環境。由於上年股債表現失利，令貨幣市場基金水平飈升至5.2萬億美元，當市場預期美國加息周期接近見頂，而短期債券收益率已從接近谷底的水平上升。也曾觸及15年多以來的最高水平，並且在5月初仍保持在4厘 左右的平均水平（見圖）。其中最優質的AAA級債券的收益率在5厘至6厘之間，有關息率具吸引力，即為市况潛在波動也提供緩衝。Gonzales表示，現時短債類別較具吸引力。

當談及早前兩年期國債目前的收益率高於10年期國債，當出現收益率曲線倒掛現象，代表經濟出現衰退。相比之下，在過去20年，10年期國債的收益率平均比兩年期國債高出約1.2厘。如果收益率曲線恢復到其典型的正斜率，短期收益率可能會出現顯著下降。這些倒掛現象通常會在聯儲局最後一次加息後的某個時候解除。

利率高位運行時間或比預期長

「如果美國通脹率仍然高於預期並且經濟保持堅挺，利率有機會進一步上升，我的觀點是，利率維持在較高水平的時間將超過市場共識，曲線倒掛的時間也可能會更長。」Gonzales表示。投資者要有心理準備，當通脹維持高位，美國政府會憂慮銀行業出現困難及經濟衰退，聯儲局加息的空間不會大。「我對未來6到12個月的信貸前景仍持謹慎態度」Gonzales補充道。今年不明朗因素，是經濟陷入衰退，市場可能會繼續波動並進一步擴大利差。Gonzales表示，會關注具有彈性的行業，也避開信用狀况惡化的行業。在公司債券中，高評級、投資期短、當中在金融行業，隨着銀行業波動後，其債券價格下跌，將是投資機會。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 基金特區]