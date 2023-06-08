柯達菲林倒閉對金融業的啟示：港府與數字金融的挑戰與機遇

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香港教育體系在創科方面的投入不足。儘管近年來政府加大了對STEM教育的支持，但相對於國際先進水平仍有頗大差距。香港教育部門缺乏足夠的投入和關注，無法培養足夠的數字金融人才，這意味着香港在未來的數字金融發展中可能會落後於其他國際先進城市。目前政府對相關課程的支持不夠，企業與學校合作開展實習項目的機會也不足。

過去創科發展基礎政策四大皆空

香港政府在應對新經濟的過程中顯然缺乏足夠的敏銳性和反應力。政府架構未能及時調整，導致缺乏跨部門的協作機制和有效的政策支持，並且在數字金融領域缺乏一致性和有效性的政策。這造成不同部門的態度顯得被動且缺乏積極性，未能積極參與國際金融標準制定和監管合作，進一步加大了香港數字金融國際化的落差。

香港政府在數據管理方面缺乏專門的部門。政府尚未成立專責機構統一管理和監督數據資源，也沒有跟隨內地及歐盟等地制定適時的數據隱私和安全標準，這使得香港的數字金融行業面臨着嚴重的風險和挑戰。此外，政府也沒有建立全盤的數據開放和共享機制，這限制了數字金融的創新和發展，使香港難以與其他國際先進城市競爭。

香港在個人身份管理方面缺乏整體性，這是在數字金融時代面臨的一大挑戰。政府尚未成立專責部門，制定統一的身份識別標準和認證機制，這使得個人身份信息的保護和應用存在着嚴重的問題。此外，政府也缺乏支持新型身份認證技術的研究與應用，這限制了數字金融的發展。

香港近年面臨多重挑戰，其中包括反應緩慢的疫情應對和摇擺不定的數字資產交易立場。政府需要當機立斷，但由於數據基礎不足，常常後知後覺。在區塊鏈技術被廣泛應用的同時，財庫局、證監會及金融管理局缺乏協作，未能及時調整審批流程和監管指標，導致人才、資金、國際企業甚至整個虛席資產交易市場撤出香港。因此，政府需要優化相關政策和監管機制，以促進香港的經濟發展和國際競爭力。

愚公籲港府對症下藥大力發展

香港在發展數字金融時，需要調整政府架構、培養專業人才、強化個人信息和數據安全管治，以建立協調靈活的政策生態系統。金融監管機構也應建立相應機制，平衡監管和創新，迅速調整應對未來變化。為確保政策的一致性和有效性，香港政府應盡快制定針對數字金融發展的跨部門合作機制，並動態評估和修訂政策。同時，加強公務員的技術培訓，提高他們對新興技術的了解和分析能力，以促進創新合作。政府應建設資訊主管部門和數據管治框架，集中開發數據戰略，制定標準，確保數據安全並統籌政府各部門的負責任數據使用。此外，政府還需貫徹執行無紙張政策，改進資訊技術基礎設施和工具。

為推動數字金融發展，香港政府應建立包括本地、中國內地和外國專家的區塊鏈技術專家委員會，定期評估技術進步對金融業的影響，並調整相應的監管政策。同時，政府還應推動跨部門的「實驗室」機制，鼓勵新型金融企業進行創新實驗，以成果加強監管優化。此外，政府還應建立專責部門，制定個人信息保護指引，強化對個人信息的管理和監控，同時加強公眾教育，提高人們的數字財富管理和個人信息保護意識。這些舉措將有助於香港在金融科技領域保持競爭力，同時保障個人信息安全和隱私。

柯達沉淪奈何天 數字金融賴承傳

即使是一家領先的公司，也需要不斷跟進市場和技術的變化。政府需要採取前瞻性思維方式,培養人才和技能，加強部門合作，使政策保持動態和響應，利用創新和技術,增強數據治理和提高資訊技術能力，以便政策框架與快速變化的技術世界保持步調。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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