揭開Instagram的新演算法秘密

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一個Instagram不只一個演算法

Instagram的演算法不僅僅有一個演算法，而是不同功能有不同演算法，務求更個性化呈現內容令用戶更「機不離手」。

Stories（動態）

用戶打開Instagram時，在頂部首先看到已關注帳戶的最新動態。Instagram會以用戶查看一個帳號動態的時長、互動頻率、發送私訊次數來分析其過去24小時關注的所有帳戶，預測用戶最有可能打開、Like、Comment和Share的動態，安排在頁面最先出現。

Feed（動態消息）

Instagram Feed的目標是讓用戶了解上次離開Instagram以來發布的最佳內容，影響的訊號有：帳號的互動頻率和Post的受歡迎程度，與帳號的互動歷史。

Reels（短視頻）

Instagram Reels的目標則是娛樂用戶，內容主要來自用戶沒有關注的帳號中的內容。Instagram會根據用戶觀看Reels的歷史、Reels作者信息相關性和用互與Reels帳號的互動頻率顯示Reels內容。

Explore（探索）

Explore與Reels的內容選取相似，Instagram希望用戶探索從沒有關注帳號中的最佳內容。選取方法包括Post歡迎程度、用戶感興趣的主題、Post信息相關性及用戶與帳號的互動頻率。

QR Code功能是一個好行動點

不同品牌帳號內容和目標受眾都不同，內容策略都需要不時檢視改進，但唯一不變的都是制作優質有品牌個性、對用戶有價值而又不Hard Sell的內容。使用Insights了解趨勢，適時檢視什麼內容能夠帶來最多互動。Instagram與TikTok類似，品牌除了製作自家內容，與其他當創作者合作是提高觸及率的最好方法。此外，我認為最被低估的，是Instagram的QR code功能，其實Instagram帳號中的內容和不同功能都有個別的QR code，品牌Marketers在製作營銷活動時，應該考慮在不同場合和活動點加入相對應的QR code，此舉可以大大增加與帳號內容的互動，提高帳號的整體觸及率。

Source:Instagram Blog

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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