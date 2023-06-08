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世銀料今年全球GDP增2.1% 降明年預測

【明報專訊】世界銀行在最新《全球經濟展望》報告中表示，料全球GDP今年增長將高於年初原先預期，惟下調明年預測，理由是貨幣政策持續收緊令全球經濟仍然不穩。同時，經濟合作暨發展組織（OECD）亦發表經濟展望，預測全球經濟今明兩年有所增長。

料信貸收緊有滯後效應

世銀預測，全球GDP今年增長2.1%，較1月份預測的1.7%高，主要是中美和其他主要經濟體經濟較預期具韌性，但遠低於去年3.1%的增長率。報告指出，由於俄烏戰爭、銀行業動盪和貨幣政策收緊等負面影響下，全球經濟仍處於不穩定狀態，預料今年下半年至明年全球增長將顯著放緩，將明年全球經濟增長預測從1月的2.7%下調至2.4%。不過，世銀料全球增長將在2025年可反彈至3%。

上調中國今年GDP預測至5.6%

報告續指，借貸成本上升，信貸環境收緊，料有滯後效應，新興市場和發展中經濟體前景尤其令人擔憂。世銀預料相關地區於2020年至2024年的平均增長率為3.4%，為過去30年中成長最弱的五年之一。

同時，世銀將中國今年GDP增長預測由年初的4.3%上調1.3個百分點至5.6%，指中國重新開放經濟有助提振國內消費，帶動零售、服務等相關行業，並有支持內房企業的政策出台，料今年經濟將有所反彈。但隨着下半年重啟經濟的提振作用減弱，世銀料明年中國GDP增長將放緩至4.6%，較年初預期減少0.4個百分點，並列出主要下行風險，包括內房業持續疲弱、全球增長和貿易放緩幅度超出預期等。

內房疲弱外貿放緩成中國增長風險

另外，OECD亦發表全球經濟展望報告，料今年全球GDP將增長2.7%，高於3月時預測的2.6%，OECD表示由於央行加息的全部影響已經顯現，從而削弱通脹下降的提振作用，全球GDP增長明年只會溫和回升，預期僅加快至2.9%。