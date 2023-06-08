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港交所：人幣櫃台南向交易未有時間表 續與內地商討細節 沒交易量前設

【明報專訊】港交所（0388）新推出的「港幣-人民幣雙櫃台」模式將於本月19日起實施，首階段由個別大型股份參與，目前有21隻股份獲審批，9個莊家納入雙櫃台名單。港交所聯席營運總監、股本證券主管姚嘉仁表示，下一階段計劃開放至南向交易，港交所將會與內地繼續商討，將營運模式的細節列出，沒有前設交易量條件，惟目前未有時間表。

明報記者 鄺海盈

將視乎市場申請逐步擴大證券數目

現時有多隻人民幣計價ETF，包括盈富基金（82800）、恒生國企（82828），港交所營運科結算及存管部主管劉希靖表示，此類ETF仍需其入紙申請才可加入人民幣櫃台。另一隻早於十多年前設有人民幣櫃台的灣區發展（0737）亦需入紙申請。姚嘉仁稱，港交所將視乎市場申請逐步擴大證券數目。

姚嘉仁指出，以人民幣計價產品有很大發展空間，現時在港的離岸人民幣有達1萬億元水平，料人民幣櫃台可為離岸人民幣提供多一個投資、風險管理工具，給予投資者更多選擇，目前收到的反應良好。

近日港股成交淡靜，被問及會否推升成交量，他認為成交量形成需時，而莊家持續報價，提升了交易的可能性，料對成交量有所幫助。

參與21股份佔港股日均成交四成

目前參與的21隻股份已佔港股日均成交約四成。而目前已有9名交易所參與者獲雙櫃台莊家執照，而每家參與的上市公司都至少獲4名莊家提供流通量。已遞申請而未在名單上的包括長城汽車（2333）等3隻股份料將於稍後公布。參與的股份編號將以「8」開始，如港交所在人民幣櫃台為「80388」。

人民幣櫃台所有費用及徵費均以港元付款，包括印花稅、證監交易費、財匯局交易徵費等，股息亦以港元計算。在港元櫃台買入或持有雙櫃台證券，隨後可在人民幣櫃台賣出所購買或持有的證券，反之亦然，於19日起將可豁免手續費，跨櫃台交易可即日完成。

至於引入房託基金（REITs）等其他金融產品至港元-人民幣雙櫃台，姚嘉仁指港交所會積極探討，需視乎市場走向。