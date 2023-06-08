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煤氣：或分拆航空燃料業務

【明報專訊】中華煤氣（0003）近年在燃氣業務之外，開發氫能應用方案，並藉旗下怡斯萊發展可持續發展航空燃料（SAF）業務。常務董事黄維義昨日在股東周年大會後表示，怡斯萊現時在江蘇省張家港已設有年產10萬噸的生產線，並計劃在馬來西亞投資2億至3億美元增建年產20萬噸的SAF生產線，將來會否增建第三、第四間廠房會與股東研究。他又說，將怡斯萊及從事環保能源業務的易高分拆上市均是選項之一。

他說，現時市場對SAF的年需求達1200萬噸，就算怡斯萊的馬來西亞廠建成，年產能增至30萬噸，也未能滿足市場需求，但怡斯萊已是全球第二大廠商。怡斯萊去年扭虧為盈、賺3億元後，長線會引入資金，旗下易高及怡斯萊上市，更是他們考慮之列。

今年港售氣量料升1%

在氫能發展方面，黄維義表示，煤氣公司在港生產的管道氣中有一半為氫氣，已和兩家巴士公司商討，其中一家巴士公司更已購有氫巴，現階段所需投資不大。在巴士之外，他預期氫能可以在渡輪、重型車如運載垃圾的車輛，以及小量化工行業應用。

在傳統售氣業務方面，黃維義指出，在港的售氣量到4月、5月份時氣量已見大升，當中餐飲業用氣按年升逾三成，迪士尼樂園受惠於入住率增加而售氣大增1倍，水上樂園用氣量亦大增六成。綜合上半年香港售氣量可望按年持平，下半年可回升，全年按年升1%。隨着4月、5月份內地經濟開始上升，他預料內地燃氣業務售氣量按年可錄10%的雙位數增長。

該集團昨午股東會上，股價走低、派息及紅股成為股東關心的話題。主席李家傑表示有別於他父親「四叔」李兆基及前常務董事陳永堅在任時世界天下太平，現時要面對俄烏戰爭扯高進口氣價下，仍能賺取利潤已經非常好，盼將來做得更好，亦希望股東給他們時間。黃維義補充，煤氣在過去3年受疫情影響，會審慎理財，不希望派送紅股兼增加派息下導致要借錢去派息。除非環境突變兼恢復過往太平盛世，否則在回饋股東時需視乎情况調整。