政治壓力升 紅杉分拆中國業務 被指與華連繫太多 與歐美印度各獨立營運

紅杉資本管理合伙人博塔（Roelof Botha）、中國區總裁沈南鵬及印度業務負責人辛格（Shailendra Singh）發聲明表示，紅杉的全球投資管理變得「愈來愈複雜」。博塔表示，紅杉多年來一直在評估「集中化模式」（a centralized model）是否合理，這問題在過去幾個月已達到非解決不可的程度。他說，紅杉要處理的跨實體投資組合衝突愈來愈多，品牌混淆也開始令人不安。

紅杉資本長期在公開及非公開場合為中國的投資辯護。彭博社引述知情人士稱，就在數周前，紅杉資本還在閉門會議向美國國會人員強調，其美國和中國業務完全獨立。不過國會助手表示，政界認為紅杉資本涉及的中美業務連繫太多，包括合規、收入分享等。

停共享IT財務會計等

該公司最終決定，將中國業務完全分拆。紅杉資本表示，已決定接受「本地優先策略」，一旦分拆，各獨立部門將停止共享IT、財務和會計等後台支援。紅杉的歐美業務將保留紅杉資本（Sequoia Capital）的招牌，而中國業務將以「紅杉」的普通話拼音「HongShan」來命名。印度和東南亞業務則會改名為「Peak XV」，是世界第一高峰珠穆朗瑪峰（Mt. Everest）的早期名稱。

美中經濟與安全審查委員會（USCC）前委員費德勒（Jeffrey Fiedler）說，紅杉改組「清楚表明與中國保持如此密切聯繫的風險是異常敏感的」。自2005年進入中國以來，紅杉資本迄今參與了逾千家中國企業的投資。紅杉在中國的投資階段，亦由初創期發展至成長期，在中國管理資產達560億美元。相比下，紅杉在歐美管理資產超過530億美元，在印度和東南亞亦管理90億美元的資產。

迄今參與逾千家中企投資

紅杉在中國參投的企業，包括TikTok母企字節跳動、快時尚零售商Shein、美團、拼多多等。紅杉中國區總裁沈南鵬更是字節跳動的董事會成員。在美國政界對TikTok窮追猛打之際，紅杉及其他風投機構對中國的投資也面臨更大的掣肘。

負責投資安全的美國財政部助理部長羅森（Paul Rosen）上周在參議院銀行委員會的聽證會表示，美國政府正訂定一個範圍狹窄，且焦點集中的計劃，以限制對某些涉及國家安全的敏感技術進行投資，包括先進半導體、人工智能和量子電腦。

彭博社稱，仍在草擬的投資限制，旨在遏制美國投資者與中國科技公司之間的知識轉移。這是紅杉以往提供的一項具價值的服務，由美國合作伙伴向中國企業分享其精英人脈網絡，向潛在客戶和投資者介紹中國企業的投資機會。

彭博社的評論文章指出，紅杉分拆後，沈南鵬可從美國繁重的法律責任和合規要求中解脫，並集中精力進行新的投資。去年，他向全球投資者籌集了約90億美元，用於科技及醫療保健領域的部署。

（綜合報道）

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