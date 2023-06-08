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生產現缺陷 波音延交付787夢幻客機

【明報專訊】美國波音（美：BA）公布，由於「787 夢幻客機（Dreamliner）」的生產過程發現新缺陷，正延後這款客機的交付。波音表示，新缺陷出現在水平尾翼的配件，可能影響約90架已建成，但尚未交付的787客機，以及南卡羅來納州北查理斯頓（North Charleston）廠房裝配線上仍在組裝的787。

接連現質量問題惹不安

波音正對相關的飛機進行檢查，預計每架飛機需兩周左右檢修。波音仍期望今年能交付70至80架夢幻客機。波音強調，美國聯邦航空管理局（FAA）未將有缺陷的配件，視為即時的安全或飛行問題，並未要求已投入商業營運的787客機進行緊急維修。波音表示，會與美國監管機構合作，以確定是否需要對正在服役的787採取任何行動。FAA表示，在此事得到滿意解決前，不會為787頒發新的適航證書。

787客機此前已因為生產質量問題，在2021年5月底至去年7月底停止交付。今年2月，該款客機又因機身部件問題，再次暫停交付。波音客機生產接連出現質量問題，已令市場感到不安。此外，由於供應商零件的問題，波音737 Max飛機的交付亦受到阻延。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師George Ferguson預計，航空業供應商受到熟練勞工短缺及疫情造成的供應障礙打擊，至少到2024年底，波音及其競爭對手空巴將繼續面臨零件短缺和質量問題。

（綜合報道）

[國際金融]