人幣低見7.14 潘功勝：強美元難持續 指中國經濟穩中向上撐匯價 美加息近尾聲

明報記者 歐陽偉昉

昨日人民幣中間價報7.128，為半年以來新低，與市場預期的7.1282相若，顯示人民銀行沒有因為人民幣下跌，以逆周期因子發出中間價偏強的維穩信號。美匯指數昨自近3個月高位104點水平回落，晚上加快跌至103.6點，截至晚上8時半，人民幣在岸價上升36點子，報7.125，離岸價亦從早上7.155的半年低位回穩至7.132，上升156點子。

稱人民幣資產具競爭力

潘功勝昨在論壇表示，4月中旬以來人民幣匯率波動，是受美元因美國債務上限問題、中小銀行風險問題推升避險情緒、加息預期升溫走強，加上內地經濟恢復尚不穩固影響。不過及後中國經濟將穩中向上，而市場預期美國經濟面臨溫和衰退，加息周期接近尾聲，令美元走強較難持續，中國外匯市場有望較為平穩運行。潘功勝又認為，人民幣資產具有競爭力，其2年期國債減去核心通脹的真實利率處於1.7厘水平，與美國真實利率相若，顯著高於德國和日本等發達經濟體，人民幣債券在全球高通脹下，突顯分散化投資的價值。他又指跨境資金流動由年初較高流入趨向基本平衡，匯率在合理均衡上基本穩定。

瑞銀降人幣預測 惟仍高於現價

華僑永亨銀行經濟師姜靜指出，多間大型內銀下調人民幣存款利率，令市場對人行未來降息預期升溫，拖累人民幣表現。5月內地出口增速回落，是受海外需求未見明顯改善，歐美經濟增長趨緩，加上去年同期高基數效應影響，考慮內地經濟復蘇乏力、出口表現疲弱、外資流出，以及負利差等因素，預期人民幣在一段時間內將保持疲弱。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤則對至今年底前人幣走勢較樂觀，因為內地經濟復蘇弱於預期影響資本流入，同時美國今年減息幅度預期由1厘降至0.25厘，減少中美息差收窄的幅度。美國今年內將會停止加息並開始減息，其他主要貨幣兌美元升值，雖然人民幣匯率預測被下調，但仍略高於當前水平。