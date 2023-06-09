大摩料京出招救經濟 或放寬限購力谷基建

涉資金規模或達1萬億

大摩指，中國第二季度出口增長按年跌7.5%，以及勞工密集型消費品的出口數據表現欠佳，加重勞工市場壓力。大摩指出，勞工密集型消費品如塑膠製品、行李箱、陶瓷、家具及玩具大幅收縮。進口方面，則因低基數效應表現較好，經季度性調整後按月跌1%，較4月份按月跌幅7.9%大幅收窄，按年則跌4.5%。反映內需穩定在一個疲軟水平。因應第二季以來經濟情况，大摩估計未來一至兩個月中央有機會推出支持經濟措施，潛在措施包括如放寬一、二線城市的買樓限制；以政策性銀行貸款，及更有效利用地方專項債上限，以彌補地方政府賣地收入的不足，從而為基建開支提供資金；在家具電器方面，針對消費者推出激勵計劃。

瑞銀倡採槓鈴策略買A股

瑞銀指內地最新數據進一步證實上周公布的PMI、工業品出口、新訂單數量，以及南韓向中國出口半導體及零件的數字疲弱的事實。但瑞銀認為由於受制於財政問題、加上經濟至少仍保持緩和增長，以及政策側重於國家安全方面，因此不預期內地政府會出手推行大規模刺激措施，相信只會針對基礎建設。

瑞銀建議投資者於中國股市採取槓鈴策略（Barbell Strategy），一方面看好復蘇類、消費類、能從基礎建設投資中受惠的原材料及工業公司，另一方面可考慮高利率的防禦性類型股票。