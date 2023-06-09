moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大摩料京出招救經濟 或放寬限購力谷基建

標籤：經濟

【明報專訊】摩根士丹利發表報告指出，預測北京政府將於一、兩個月內，推出以內房與基建為首的額外刺激措施，確保服務業為主導行業得以復蘇。其中可行措施包括透過政策性銀行貸款，以及更有效利用地方專項債上限，以進一步為基建提供支持，涉及資金規模或達1萬億元人民幣。

涉資金規模或達1萬億

大摩指，中國第二季度出口增長按年跌7.5%，以及勞工密集型消費品的出口數據表現欠佳，加重勞工市場壓力。大摩指出，勞工密集型消費品如塑膠製品、行李箱、陶瓷、家具及玩具大幅收縮。進口方面，則因低基數效應表現較好，經季度性調整後按月跌1%，較4月份按月跌幅7.9%大幅收窄，按年則跌4.5%。反映內需穩定在一個疲軟水平。因應第二季以來經濟情况，大摩估計未來一至兩個月中央有機會推出支持經濟措施，潛在措施包括如放寬一、二線城市的買樓限制；以政策性銀行貸款，及更有效利用地方專項債上限，以彌補地方政府賣地收入的不足，從而為基建開支提供資金；在家具電器方面，針對消費者推出激勵計劃。

瑞銀倡採槓鈴策略買A股

瑞銀指內地最新數據進一步證實上周公布的PMI、工業品出口、新訂單數量，以及南韓向中國出口半導體及零件的數字疲弱的事實。但瑞銀認為由於受制於財政問題、加上經濟至少仍保持緩和增長，以及政策側重於國家安全方面，因此不預期內地政府會出手推行大規模刺激措施，相信只會針對基礎建設。

瑞銀建議投資者於中國股市採取槓鈴策略（Barbell Strategy），一方面看好復蘇類、消費類、能從基礎建設投資中受惠的原材料及工業公司，另一方面可考慮高利率的防禦性類型股票。