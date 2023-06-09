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三大港股ETF吸逾40億北水

標籤：經濟

【明報專訊】港股繼續反覆，加拿大出乎市場預期加息，令市場對美聯儲加息預期略升溫，十年美債息升越3.8厘，息口敏感科網股受壓，但金融股偷步炒上撐大市。恒指全日微升47點，收報19299點，險守20天平均線，大市成交進一步縮減至不足850億元。分析指，昨天成交繼續減少，反映投資者對後市依然謹慎，短期19500點仍然是恒指的重要反彈阻力位。

港股牛皮 成交不足850億

利率期貨雖預期6月暫停加息，惟息口未見頂，刺激債息上升，並對科技股帶來壓力，隔晚標指和納指先升後跌，加上人民幣匯價再跌至逾半年低位，恒指昨低開24點後反覆偏軟，一度跌164點，午後曾倒升87點，高見19339點，最終收報19299點，升47點；國指收報6540點，微跌1點；科指跌26點，收3894點。北水淨流入由上日的2.4億元，增至昨日的40.5億元，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）再次成為北水買入對象，三大港股ETF合共吸資逾40.1億元北水，佔淨流入金額約99%。

市場對美聯儲加息預期略升溫，金融股做好，友邦（1299）升1.7%，滙控（0005）一度升穿60元大關，收報59.95元，升0.5%，恆生（0011）升2.2%，渣打（2888）亦漲1.3%；科技股個別發展，藍籌新貴攜程（9961）公布季度業績扭虧為盈，股價升逾5%。連日被北水沽出的騰訊（0700）跌0.2%，阿里巴巴（9988）跌0.8%，美團（3690）升0.7%。

另一邊廂，內地五大行降人民幣存息，預期促使更多資金由銀行存款流出市場，加上市場繼續憧憬內地將推出刺激房市措施，藍籌內房股升幅普遍跑贏大市，據報碧桂園（2007）7月到期大部分銀團貸款可獲延續，該股急升10.2%，為升幅最大藍籌，寶龍地產（1238）亦漲一成，雅居樂（3383）升5.9%；內銀五大行收市全線升，高盛發表報告指，內地銀行的人民幣活期存款和美元存款利率或下調5個基點及100個基點，料整體存款成本節省或約13個基點，但由於相關帳簿定價需時，可能要6至9個月才能體現成本減省。其中，中行（3988）將因美元存款敞口較高而更受惠，工行（1398）、建行（0939）等則可望受惠於較同業享有更多的成本節省。

第一上海首席策略師葉尚志表示，澳洲和加拿大央行近日先後加息，重燃市場對美聯儲後續加息的預期，昨日銀行股如匯控趁機偷步炒高，對港股帶來支撐作用，但大市成交量進一步縮減，反映觀望氣氛依然未散，恒指首個反彈阻力位為19500點，要企穩此點之上，才可確認港股找到階段性底部，而18800點依然是目前的好淡分界線。