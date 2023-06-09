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羅兵咸料港IPO集資額仍有望打入全球三甲

標籤：經濟

【明報專訊】羅兵咸永道發表IPO市場報告指，截至今年5月底，港交所（0388）僅集資158億元，於全球交易所中排名第六（見圖）。羅兵咸永道指今年下半年及明年本港IPO市場將較為穩定，惟將全年集資總額預測下調300億元至介乎1500億至1700億元。羅兵咸永道香港資本市場合伙人黃金錢認為，本港目前集資額與印尼差距不大，料下半年有望重新返回全球三甲。

料上半年集資降14%

報告預料上半年香港市場總集資額按年下降14%，總集資額料為170億元，期內香港共有30家新股上市，按年升11%。當中，IPO數量排名前三的行業為工業及材料，零售、消費品及服務和金融服務。

羅兵咸永道維持預測全年共100隻新股上市，去年則為97間，當中料有3至5間集資達100億元以上的大型新股。

港交所於今年3月推出特專科技上市機制《第18C章》，羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦預料，可吸引更多科技企業在港設立或拓展業務，同時不少優質公司選擇分拆業務進行上市。他預計，以特專上市制度的企業全年有5至10間，其集資額約50億元。

黃金錢指出，下半年為IPO的傳統旺季。去年上半年本港的IPO市場表現亦較為疲弱，至第四季股市反彈即帶動新股，去年全年集資規模成功過千億元，全球排名第四。下半年環球通脹逐步受控，息口走勢較為明朗，不穩定因素消退後，將有利新股市場發展。