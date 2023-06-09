moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

金監局：加大新型及服務消費金融支持

標籤：經濟

【明報專訊】近期國際銀行業接連發生風險事件，國家金融監督管理總局局長李雲澤在出席陸家嘴論壇時指出，雖然這對中國直接衝擊很小，但是有很強警示意義。當局除了要實現監管「全覆蓋、無盲區」，亦會加大新型消費和服務消費金融支持，促進新能源汽車、綠色家電等大宗消費。同時會改進對外貿易信貸和出口信用保險服務，助力企業穩訂單拓市場。

要實現監管全覆蓋無盲區

李雲澤稱，中國經濟發展今年以來回升向好趨勢持續鞏固，經濟長期向好基本面不會改變，將抓緊恢復和擴大有效需求這個關鍵，持續優化和改善金融服務，加大新型消費和服務消費金融支持，促進新能源汽車、綠色家電等大宗消費。同時會支持超大特大城市的城中村改造，和「平急兩用」（即平時用作旅遊、康養等功能，遇上重大公共突發事件時便即轉為應急場所）的公共基礎設施等重大項目建設。

他又明言，要優化民間融資環境，強化民營企業金融服務。同時，緊隨新一輪科技革命步伐，加大對高水準科技自立自強的支持力道，促進「科技、產業、金融」良性循環。

李雲澤謂要抓住新領域、新賽道蘊藏的新機遇，持續增加先進製造業、戰略性新興產業、傳統產業轉型升級等重點領域金融供給，有力支持加快建設現代化產業體系。另有需要去改進對外貿易信貸和出口信用保險服務。

整治金融亂象 嚴懲違規行為

在整治金融亂象方面，李雲澤提到，要加強和完善現代金融監管，當局將全面強化機構、行為等監管，持續整治金融市場亂象，重拳懲處嚴重違法違規行為，切實維護好金融消費者合法權益；亦會持續優化融資結構、金融機構、市場和產品體系，進一步提升金融服務實體經濟。