金監局：加大新型及服務消費金融支持

要實現監管全覆蓋無盲區

李雲澤稱，中國經濟發展今年以來回升向好趨勢持續鞏固，經濟長期向好基本面不會改變，將抓緊恢復和擴大有效需求這個關鍵，持續優化和改善金融服務，加大新型消費和服務消費金融支持，促進新能源汽車、綠色家電等大宗消費。同時會支持超大特大城市的城中村改造，和「平急兩用」（即平時用作旅遊、康養等功能，遇上重大公共突發事件時便即轉為應急場所）的公共基礎設施等重大項目建設。

他又明言，要優化民間融資環境，強化民營企業金融服務。同時，緊隨新一輪科技革命步伐，加大對高水準科技自立自強的支持力道，促進「科技、產業、金融」良性循環。

李雲澤謂要抓住新領域、新賽道蘊藏的新機遇，持續增加先進製造業、戰略性新興產業、傳統產業轉型升級等重點領域金融供給，有力支持加快建設現代化產業體系。另有需要去改進對外貿易信貸和出口信用保險服務。

整治金融亂象 嚴懲違規行為

在整治金融亂象方面，李雲澤提到，要加強和完善現代金融監管，當局將全面強化機構、行為等監管，持續整治金融市場亂象，重拳懲處嚴重違法違規行為，切實維護好金融消費者合法權益；亦會持續優化融資結構、金融機構、市場和產品體系，進一步提升金融服務實體經濟。