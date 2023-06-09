moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

攜程首季轉賺34億人幣 股價升逾5%

【明報專訊】線上旅行平台攜程集團（9961）昨日開市前公布首季業績扭虧為盈，賺約34億元（人民幣，下同），惟未回復至疫情前同期盈利水平。而期內收入、毛利均有改善，主要受益於旅遊市場顯著復蘇。受惠業績理想，帶動攜程昨日以接近全日最高位收市，收報282.4港元，升5.1%，全日成交額7億港元。

純利仍未回復至疫前水平

攜程首季賺33.75億元，去年同期虧損9.89億元，較去年第四季20.57億元亦多賺約64%，但相比疫情前2019年同期的46.13億元，仍差約12億元才回復至疫情前水平。而非公認會計準則的淨利賺20.65億元，去年同期虧損3600萬元，亦較疫情前的17.5億元多。期內經調整EBITDA按年為28.2億元，其利潤率達31%，去年同期僅有2%。

「住宿預訂」收入按年增1.4倍

受惠於旅遊市場的顯著復蘇，令期內扣減銷售稅及附加費後淨收入為91.98億元，按年升近1.24倍，亦遠勝市場預期約80億元水平，甚至較疫情前同期、即2019年首季的81.64億元高出12.7%（見表）。隨內地的大部分旅行限制和隔離政策取消，攜程的主要業務均大幅改善。「住宿預訂」按年增加1.4倍至34.8億元，預期為29.9億元；「交通票務」按年升近1.5倍至41.56億元，預期為36.4億元；「旅遊度假」按年升2.1倍至3.86億元，貼近市場預期的3.43億元；「商旅管理」按年升1倍至4.45億元，稍低於預期的3.46億元。

攜程首席執行官孫潔表示，在過去的3年，他們一直專注於增強供應鏈、內容提供和服務質量。她績稱，以上的改進，使攜程能夠更好地捕捉被壓抑的旅行需求，並為可持續增長奠定堅實的基礎。

花旗認為攜程首季業績堅實，尤其收入更勝疫前、經調整盈利率高於預期；又指5月以來本地旅遊業大致回復至疫前水平，境外旅遊於今年第二、第三季國際航班量回升後，亦會有更顯著復蘇，均有利集團業務。

另外，聯交所股權披露顯示，The Capital Group申報，於6月2日以每股均價34.26美元，增持攜程193.47萬股，涉及資金約5.17億港元，持股量由4.92%增至5.22%。