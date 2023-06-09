moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

王傳福：汽車業進淘汰賽 新能源車核心技術成關鍵

【明報專訊】比亞迪（1211）董事長王傳福昨出席股東大會，指汽車行業已進入淘汰賽階段，有新能源汽車核心技術的企業才可留下。另外中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布最新乘用車零售數據，能源汽車零售和國內滲透率均增加，但指穩定燃油車消費有助穩定新能源發展。

王傳福在大會中表示，行業機遇窗口期只有3至5年，因此車型和技術路線的選擇很重要，更形容新能源汽車市場如戰場，有些車企到後期崩盤，便需要快速決策。

指市場如戰場 需快速決策

內地新能源汽車場競爭愈加激烈，年初以來不少車廠均傳來減價消息，某程度亦為銷量來支持。根據乘聯會昨日公布的5月數據，乘用車零售按年增長28.6%至174.2萬輛、按季多7.3%%；年初至今累計零售則按年升4.2%至763.2萬輛。

乘聯會表示，3月以來的促銷價格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加上近期大量新品和低價新款推出，消費需求有所釋放。乘聯會續指出，乘用車市場進入半年尾聲，各地方和車企努力衝刺銷量，因此6月仍是產銷走勢較好的月份。隨着新能源的強勢增長，市場競爭更加激烈，近期上市車型產品力穩步提升，銷量分化現象更明顯，車企半年市場表現或加速分化。

乘聯會：自主品牌新能源車滲透率57%

另外，5月份新能源汽車廠商零售滲透率，按年提升6.7個百分點至33.3%、自主品牌新能源車滲透率為57.1%。乘聯會指出，5月新能源乘用車企業總體走勢較強，而比亞迪的純電動和插電式混合動力車等自主品牌，在新能源有領先地位；至於長安、吉利（0175）等傳統車企在新能源板塊的表現尤為頑強。

此外，乘聯會認為穩定燃油車消費是穩定車市增長，尤其是穩定新能源發展的重要基礎保障。該會又指出，產業仍處於發展初期關鍵階段，多數新能源車型尚未形成規模效應，新能源業務處於普遍虧損狀態。