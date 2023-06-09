王傳福：汽車業進淘汰賽 新能源車核心技術成關鍵

王傳福在大會中表示，行業機遇窗口期只有3至5年，因此車型和技術路線的選擇很重要，更形容新能源汽車市場如戰場，有些車企到後期崩盤，便需要快速決策。

指市場如戰場 需快速決策

內地新能源汽車場競爭愈加激烈，年初以來不少車廠均傳來減價消息，某程度亦為銷量來支持。根據乘聯會昨日公布的5月數據，乘用車零售按年增長28.6%至174.2萬輛、按季多7.3%%；年初至今累計零售則按年升4.2%至763.2萬輛。

乘聯會表示，3月以來的促銷價格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加上近期大量新品和低價新款推出，消費需求有所釋放。乘聯會續指出，乘用車市場進入半年尾聲，各地方和車企努力衝刺銷量，因此6月仍是產銷走勢較好的月份。隨着新能源的強勢增長，市場競爭更加激烈，近期上市車型產品力穩步提升，銷量分化現象更明顯，車企半年市場表現或加速分化。

乘聯會：自主品牌新能源車滲透率57%

另外，5月份新能源汽車廠商零售滲透率，按年提升6.7個百分點至33.3%、自主品牌新能源車滲透率為57.1%。乘聯會指出，5月新能源乘用車企業總體走勢較強，而比亞迪的純電動和插電式混合動力車等自主品牌，在新能源有領先地位；至於長安、吉利（0175）等傳統車企在新能源板塊的表現尤為頑強。

此外，乘聯會認為穩定燃油車消費是穩定車市增長，尤其是穩定新能源發展的重要基礎保障。該會又指出，產業仍處於發展初期關鍵階段，多數新能源車型尚未形成規模效應，新能源業務處於普遍虧損狀態。