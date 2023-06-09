moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐GDP連跌兩季 陷技術性衰退

【明報專訊】通脹居高不下，令歐元區家庭支出放緩。歐元區第一季GDP終值，由按季輕微增長，下修至按季下滑0.1%。歐元區去年第四季GDP終值，亦由按季持平，下修至按季倒退0.1%，連續兩季GDP收縮，意味歐元區陷入技術性衰退，而經濟師對歐元區未來數月前景並不樂觀。

經濟師對未來數月不樂觀

歐元區第一季家庭消費按季跌0.3%，反映消費者正承受物價上漲的壓力。德國、愛爾蘭、荷蘭和希臘等歐元區經濟體第一季GDP按季收縮，而德國第一季已陷入技術性衰退。凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham估計，今年餘下時間歐元區經濟可能進一步收縮。Pantheon Macroeconomics歐元區首席經濟學家Claus Vistesen預期，歐元區未來幾個月進展不大，投資面臨放緩。

路透社調查的多數經濟學家預期，面對通脹持續高企，歐洲央行將在6月和7月的議息會議，接連加息0.25厘，然後在今年餘下時間暫停加息。不過利率繼續上調，恐進一步拖慢經濟。雖然歐洲央行過去一年合共加息3.75厘，但歐元區5月消費者物價指數（CPI）仍按年升6.1%。歐洲央行官員一再強調，降低物價比避免經濟放緩更為重要。歐元兌美元昨晚升0.6%，漲至1.0775。

另一方面，日本首季經濟顯著轉強。由於企業庫存變動及設備投資上調，日本第一季GDP修正值，在剔除物價變動因素後按季增長0.7%，折算成年率增長2.7%，較初值的1.6%升幅顯著上調。此外，去年第四季GDP亦由按季持平，上修至按季增長0.1%。令日本經濟連續兩季取得增長。

（綜合報道）

[國際金融]