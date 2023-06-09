歐GDP連跌兩季 陷技術性衰退

經濟師對未來數月不樂觀

歐元區第一季家庭消費按季跌0.3%，反映消費者正承受物價上漲的壓力。德國、愛爾蘭、荷蘭和希臘等歐元區經濟體第一季GDP按季收縮，而德國第一季已陷入技術性衰退。凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家Andrew Kenningham估計，今年餘下時間歐元區經濟可能進一步收縮。Pantheon Macroeconomics歐元區首席經濟學家Claus Vistesen預期，歐元區未來幾個月進展不大，投資面臨放緩。

路透社調查的多數經濟學家預期，面對通脹持續高企，歐洲央行將在6月和7月的議息會議，接連加息0.25厘，然後在今年餘下時間暫停加息。不過利率繼續上調，恐進一步拖慢經濟。雖然歐洲央行過去一年合共加息3.75厘，但歐元區5月消費者物價指數（CPI）仍按年升6.1%。歐洲央行官員一再強調，降低物價比避免經濟放緩更為重要。歐元兌美元昨晚升0.6%，漲至1.0775。

另一方面，日本首季經濟顯著轉強。由於企業庫存變動及設備投資上調，日本第一季GDP修正值，在剔除物價變動因素後按季增長0.7%，折算成年率增長2.7%，較初值的1.6%升幅顯著上調。此外，去年第四季GDP亦由按季持平，上修至按季增長0.1%。令日本經濟連續兩季取得增長。

（綜合報道）

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