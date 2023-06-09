葉創成：「中特估」吼中通服 握數字基建商機

在筆者逾20年港股投資經驗中，2003年至2007年是真正大牛市，當時不單恒指節節上升，而且不少優質中資股亦來港上市，掛牌首日股價往往做好，跟着亦可延續升浪，直至恒指於2007年10月高位31,958點見頂回落，派對才結束，期內筆者及家人也有認購不少優質中資股持有至今，而中通服便是其中之一。

去年毛利率回升 主要財務指標向好

中通服主要提供包括設計、建設及項目監理在內的電信基建服務、業務流程外判服務及應用、內容及其他服務，控股股東中電信（0728）持有總發行股本近五成，中移動（0941）亦持股近一成，這些內地電信運營商多年來為集團帶來穩定訂單，但由於毛利率曾連續下跌逾10年，多年來並非市場焦點。

不過，中通服今年3月公布的去年業績現突破，經營收入按年增長5%至1407億元（人民幣，下同），毛利率上升0.4個百分點至11.4%，是逾10年來首次回升，帶動盈利上升6.4%至33.58億元，自由現金流上升7.2%至43.53億元，股本回報率（ROE）上升0.1個百分點至8.5%，每股派息增加12%至0.1939元，帶動股價於業績公布以來升近一成。

市盈率7.6倍 股息率5.3厘

在內地產業數字化帶動下，中通服去年應用、內容及其他服務快速增長，實現收入按年增15.3%至247億元，佔經營收入比重為17.6%，繼續成為收入增長最大驅動；展望未來，集團計劃聚焦數字基建、智慧城市、綠色低碳、應急安全等重點領域加快佈局，強化聚能賦能拓展高價值業務，牽引企業高質量發展。

以昨日收市價4.06港元計，中通服市盈率僅7.6倍，股息率達5.3厘，亦符合近月當炒主題「中特估」的「低估值」及「高分紅」特點。

[葉創成 創富倉]