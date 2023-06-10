港股連升3日 建銀料下半年見21500點

籲留意7月政治局會議動向

全周計，恒指累升440點，增2.3%，且連升兩周，國指累升161點，升2.5%，而科指更累計上揚約2.9%，跑贏大市。

國家統計局昨日公布，5月全國工業生產者出廠價格（PPI）按年跌4.6%，跌幅比預估的4.3%為大，創逾7年最大降幅兼連跌8個月，而全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.2%，符預期。

建銀國際證券研究部董事總經理趙文利指出，新冠疫情限制措施解除後，內地經濟回升速度比較慢，市場憧憬穩增長政策於第三季加碼，留意7月政治局會議和預期在秋季召開的三中全會的未來政策走向。

息口敏感科網股做好 美團漲2.2%

息口敏感的科網股做好，美團（3690）漲2.2%，收報127.1元；阿里巴巴（9988）升約0.7%，至83.9元；騰訊（0700）升0.4%，至336元，3隻科網股已助推高恒指40點，佔恒指升幅約四成半。周大福（1929）派息增兼港澳同店銷售升，刺激股價曾升約8.7%，收報14.3元，升3.6%，成升幅最大藍籌股。

趙文利指，預測港股在下半年出現先升後跌，恒指波動範圍介乎18,000至21,500點，國指介乎6000至7000點，而科指介乎3600至4000點。他指，恒指、國指和科指預測市盈率回落至8.8倍、8倍和25.1倍，均低於歷史平均值，故受益於估值優勢和加碼刺激經濟的預期，料恒指在18,000點的再跌空間有限。

他又認為美國利率在第三季有機會踏入觀察期而暫停加息，建議投資者轉向在價值股和增長股之間平衡配置，主要涉及電訊、能源和基建裝備類股份，以及科技龍頭和內房股，加上利息見頂，建議逢低收集本地地產股和黃金股。他提出下半年十大焦點股，當中最看好昆侖能源（0135），目標價看10.3元，比昨日收報6.19元的潛在升幅達66.4%，阿里巴巴和康方生物（9926）預測亦有約64%潛在升幅。