大摩料股價跑贏同業 周大福升3.6%

股本回報率有望達25%至30%

大摩指出，周大福管理層預計，現財年股本回報率有望改善至25%至30%，更勝2021財年的20%高位；整體收入可增長接近10%至20%，核心營運利潤率擴大0.5至0.8個百分點，即全年主要經營溢利可增長約25%。

富瑞：派特別息帶來驚喜

該行又稱，周大福將是內地珠寶市場結構性增長的主要受惠者，重心放在高端將可支持利潤率表現，不過基於近日管理層變動，以及開店速度放緩，對集團前景保持謹慎態度，料2023至2025財年的每股盈利複合年增長率約31%。大摩給予周大福目標價16元，評級為「與大市同步」。

富瑞報告就指，周大福上財年營業額及主要經營溢利均合乎該行預期，其派發特別息更為市場帶來驚喜，給予周大福目標價18元及「買入」投資評級。不過該行認為，集團管理層對內地業務指引較保守，包括今年料淨增600至800個銷售點，同店銷售增長將為10%至20%中段，相信是反映宏觀經濟不明朗、以及重啟後消費者情緒表現。此外，港澳地區的營業額及同店銷售將可達至五成增長。