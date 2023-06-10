巨星傳奇煞停上市 或減價後再IPO 未受惠「周董」效應 傳加長管理層禁售期

明報記者 鄺海盈

消息人士透露，巨星傳奇重新招股將會加長管理層及股東的股票禁售期，並根據市場情况調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心，但未有透露預期減價幅度及再次招股日期。巨星傳奇原招股價為5.5元至6.3元，原定下周一公布分配結果，周二上市，日前曾傳出以5.5元下限定價。

分析：加息周期氣氛低迷

巨星傳奇稱，目前公司基本面良好，不會對公司業務造成任何影響，並預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充。

信誠證券聯席董事張智威表示，新股市場氣氛低迷，導致近日新股認購表現偏弱，估計巨星傳奇重新招股會以大幅度減價，對其集資額或有一定折讓。他認為，新股在加息周期中有結構性的轉變，孖展拆借成本高，新股表現潛水，令投資者卻步。他指出，有部分投資者反在新股上市後跌至最深時購入以博反彈。

過往不時有上市公司叫停原先上市計劃延遲上市，重新招股。較遠者包括領展（0823），因為遭遇居民反對最終對簿公堂，延遲近一年於2005年以每股10.3元重新上市；較近期有AI股商湯（0020），在2021年12月部署招股期間遇上美制裁措施致阻礙原來上市進度，需退款刋發補充文件，重新再入表認購，最終延遲12日在2021年尾上市。至於因市况叫停後重新啟動招股的新股則包括同樣在2021年上市的中國服飾（1146），招股價範圍要由原先的1.9至2.5元調降，最終以1.64元上市，掛牌首日破底下跌約一成。

另外，與巨星傳奇同期招股的科笛（2487）昨公布以21.85元定價，為招股價20.65至24.75元近下限範圍。香港公開發售部分超購0.41倍，國際部分超購0.07倍，一手中籤率100%。乙組只有兩份有效申請。

科笛暗盤潛水 一度跌逾7%

科笛收市後暗盤曾最多跌逾7%，輝立暗盤收報21.5元，跌1.6%，以每手200股，未計手續費，一手賬面蝕70元。