巨星傳奇煞停上市 或減價後再IPO 未受惠「周董」效應 傳加長管理層禁售期

【明報專訊】著名台灣藝人周杰倫概念股巨星傳奇（6683）宣布延遲上市，公司已完成公開招股程序，將向申請人悉數退還認購款項。公司指是綜合當前的市場環境及各項因素決定，但仍致力盡快完成全球發售及上市。據了解，巨星傳奇擬短期內減價後重開啟IPO，有市場人士認為，近期市况低迷，新股延遲上市相信反映認購反應未如預期，料減價幅度可能達一至兩成以吸引投資者。
消息人士透露，巨星傳奇重新招股將會加長管理層及股東的股票禁售期，並根據市場情况調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心，但未有透露預期減價幅度及再次招股日期。巨星傳奇原招股價為5.5元至6.3元，原定下周一公布分配結果，周二上市，日前曾傳出以5.5元下限定價。
巨星傳奇稱，目前公司基本面良好，不會對公司業務造成任何影響，並預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充。
信誠證券聯席董事張智威表示，新股市場氣氛低迷，導致近日新股認購表現偏弱，估計巨星傳奇重新招股會以大幅度減價，對其集資額或有一定折讓。他認為，新股在加息周期中有結構性的轉變，孖展拆借成本高，新股表現潛水，令投資者卻步。他指出，有部分投資者反在新股上市後跌至最深時購入以博反彈。
過往不時有上市公司叫停原先上市計劃延遲上市，重新招股。較遠者包括領展（0823），因為遭遇居民反對最終對簿公堂，延遲近一年於2005年以每股10.3元重新上市；較近期有AI股商湯（0020），在2021年12月部署招股期間遇上美制裁措施致阻礙原來上市進度，需退款刋發補充文件，重新再入表認購，最終延遲12日在2021年尾上市。至於因市况叫停後重新啟動招股的新股則包括同樣在2021年上市的中國服飾（1146），招股價範圍要由原先的1.9至2.5元調降，最終以1.64元上市，掛牌首日破底下跌約一成。
另外，與巨星傳奇同期招股的科笛（2487）昨公布以21.85元定價，為招股價20.65至24.75元近下限範圍。香港公開發售部分超購0.41倍，國際部分超購0.07倍，一手中籤率100%。乙組只有兩份有效申請。
科笛收市後暗盤曾最多跌逾7%，輝立暗盤收報21.5元，跌1.6%，以每手200股，未計手續費，一手賬面蝕70元。