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李家超：研港股通增人幣櫃台

【明報專訊】港交所（0388）近月在互聯互通機制上推出不少優化及新措施，行政長官李家超昨日表示，內地與香港金融市場互聯互通不斷加深、擴大，香港會繼續與內地推動各項互聯互通計劃的擴容和改善安排。香港將積極推動人民幣計價港股發行和交易，並研究在港股通增加人民幣股票交易櫃台。

金管局研港推離岸國債期貨

李家超出席「2023財新夏季峰會」以視像致辭時指，本港將於本月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台」模式，現時已有24間公司參與人民幣櫃台，共佔港股日均成交逾四成。香港將積極並推動更多內地機構到香港發行離岸人民幣債券，在港推出國債期貨等，目標為境外投資者提供更多風險管理產品。

金管局總裁余偉文在同一場合上表示，互換通在上月已成功啟動，金管局會繼續與內地監管部門共同研究，在港推出離岸國債期貨，為投資者提供更多元化的風險管理工具，讓離岸人民幣資本市場更趨成熟。金管局同時積極協助推進數字人民幣（e-CNY）跨境支付的研究和應用工作，包括與人民銀行合作在香港測試e-CNY跨境使用。

高盛為港交所舉行投資者日，管理層大談下一階段人民幣櫃台納入北水參與，雖然目前未有實際落實日期，料雙櫃台為長線推動措施，吸引更多零售和機構投資者，改善港股的整體流動性。

互換通於5月中推出，港交所指，有良好的投資者參與度，惟交易量需時建立，料未來數季可見不錯的增長。在優化互聯互通的同時，互換通以及未來推出的國債期貨將可帶來協同效應。管理層相信，港交所提供連接內地與海外市場的平台，本港上市系統相較在岸市場為成熟，一些希望吸納國際投資者的大型亞洲公司，如來自中東的企業，料將對在港上市抱有興趣，推動本港新股市場。

高盛維持港交所410元目標價及買入評級，較昨日有近三成溢價。

許正宇：5萬人參與理財通

此外，財經事務及庫務局局長許正宇出席另一論壇時談及跨境理財通，截至今年4月，參與跨境理財通的個人投資者已超過5萬人，跨境匯劃金額超過34億元人民幣。他指，計劃有很大發展潛力，會繼續與內地監管部門探索優化措施。