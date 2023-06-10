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中證監：金融不尋求脫鈎 反主動掛鈎

【明報專訊】中國證監會副主席方星海在上海舉行的陸家嘴論壇上表示，在美上市的中概股被迫退市風險大減，境外上市渠道暢通，監管部門亦鼓勵支持企業上市。他並強調中國不會在金融領域尋求脫鈎，反而是主動掛鈎。

中概股退市風險大減 境外上市暢通

過去中美審計監管問題，令在美上市的中概股隨時面臨退市，亦減少企業境外上市意欲。方星海表示，現在問題解決了，中概股退市風險大減，企業境外上市渠道暢通，監管部門也鼓勵支持。內地企業到境外上市已開始實行備案制，現亦恢復鼓勵企業到歐洲發行全球存託憑證（GDR），以及鼓勵企業到香港上市。他續稱，中國不會、亦不願意跟外面脫鈎，中國態度是主動金融掛鈎，如果國際投資者與香港不脫鈎，實際就是與中國不脫鈎。

他表示，外資私募證券基金管理公司所用的策略各有不同，包括宏觀對冲、高頻交易、指數增強等。只要前設是他們嚴格遵守法律法規和交易所規則，便應鼓勵不同類型投資策略。至於將上海打造成國際資產管理中心，方星海認為資產管理對上海國際金融中心建設具有重要意義，而近十年的中國資管規模在全球佔比，從4.6%增長到16.1%，因此他支持把上海國際金融中心建設成國際資產管理中心，並看好其後發展前景。他續稱，資產管理業務在國內高質量發展格局已經初步形成，公募基金、私募基金規模分別達27.29萬億元（人民幣，下同）和20.75萬億元，近五年分別增長1.4倍和0.8倍。