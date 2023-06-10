moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Meta擬推與Twitter競爭軟件

【明報專訊】美國科技新聞網站《The Verge》披露，Meta（美：META）在內部全體會議向員工公布，計劃通過Instagram推出一款與Twitter競爭的獨立軟件。Meta產品總監Chris Cox表示，新的獨立軟件將基於Instagram，並融入去中心化社交媒體協議ActivityPub。理論上，這款Meta內部稱為「Project 92」的新軟件，可允許用戶將他們的帳戶和追隨者，帶到其他支持ActivityPub的應用程序，包括Mastodon。

將基於Instagram融入ActivityPub

Cox向員工表示，創作者和公眾人物向Meta反映，希望有一個「穩健運作」的平台，Meta正展開磋商，爭取奧花雲費（Oprah Winfrey）、達賴喇嘛等名人承諾使用。《華爾街日報》稱，Meta行政總裁朱克伯格亦在該會議表示，要將生成式人工智能（AI）「融入每個產品」。他透露了一些關於生成式AI的計劃，包括為Messenger和WhatsApp引入AI助理。此外，Instagram也會引入AI圖像編輯工具，用戶將可使用一項照片生成功能，以文字提示AI工具如何修飾自己的照片後，可在Stories分享經修改的照片。

（綜合報道）

[國際金融]