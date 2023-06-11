彭博調查：經濟師料聯儲局本月起不再加息

經濟師料最快明年首季減息

聯儲局主席鮑威爾在上月議息後表示，加息正接近甚至可能已到達終點，將逐次按數據決定是否加息。野村證券認為本月聯儲局將「鷹派暫停」，即暫停加息維持利率在5厘至5.25厘區間不變，但表明加息周期並未完結，或在利率點陣圖發出繼續加息的信號。不過，調查仍約有三分之一經濟師預計聯儲局將在7月再加息0.25厘，部分鷹派聯儲局官員曾表示傾向6月暫停加息後，不排除7月加息的可能。

對於減息時間，經濟師預期最快會在明年首季開始，但通脹下降緩慢，預期明年全年利率或維持在4.4厘水平。不過三分之二的受訪者認為，即使聯儲會在減息同時也會繼續縮減資產負債表，目前聯儲局每月縮表950億美元。

此外，有63%經濟師預計未來12個月美國經濟將會下滑，絕大多數指衰退會從第三或第四季開始。

主要反映交易員觀點的芝商所FedWatch工具顯示，上周五有52.8%機會率聯儲局將在7月加息1次，至今年底則有七成機會降回現時水平。

嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones表示，市場正在消化7月再加息的可能性，聯儲局或在今次將利率預期中值，自3月時的5.1厘再上調0.25厘水平。她並預期5月美國核心通脹將按年上升5.2%，雖較4月下降但仍為高水平，聯儲局難以改變目前利率路線。