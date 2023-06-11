moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博調查：經濟師料聯儲局本月起不再加息

【明報專訊】美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期將為去年3月以來首次暫停加息，焦點落在會否在7月再加息，以及今次發布的利率點陣圖，對未來息口走勢的啟示。彭博社在本月初向46名經濟師進行調查，因近期通脹壓力緩解，勞動市場放緩，以及3月銀行流動性危機導致信貸緊縮，大多數受訪者預期今年內聯儲局不會加息。

經濟師料最快明年首季減息

聯儲局主席鮑威爾在上月議息後表示，加息正接近甚至可能已到達終點，將逐次按數據決定是否加息。野村證券認為本月聯儲局將「鷹派暫停」，即暫停加息維持利率在5厘至5.25厘區間不變，但表明加息周期並未完結，或在利率點陣圖發出繼續加息的信號。不過，調查仍約有三分之一經濟師預計聯儲局將在7月再加息0.25厘，部分鷹派聯儲局官員曾表示傾向6月暫停加息後，不排除7月加息的可能。

對於減息時間，經濟師預期最快會在明年首季開始，但通脹下降緩慢，預期明年全年利率或維持在4.4厘水平。不過三分之二的受訪者認為，即使聯儲會在減息同時也會繼續縮減資產負債表，目前聯儲局每月縮表950億美元。

此外，有63%經濟師預計未來12個月美國經濟將會下滑，絕大多數指衰退會從第三或第四季開始。

主要反映交易員觀點的芝商所FedWatch工具顯示，上周五有52.8%機會率聯儲局將在7月加息1次，至今年底則有七成機會降回現時水平。

嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones表示，市場正在消化7月再加息的可能性，聯儲局或在今次將利率預期中值，自3月時的5.1厘再上調0.25厘水平。她並預期5月美國核心通脹將按年上升5.2%，雖較4月下降但仍為高水平，聯儲局難以改變目前利率路線。