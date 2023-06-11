內媒指擬賣產 領展：報道無根據

領展發言人稱，現時沒有任何企業行動按《上市規則》、《房地產投資信託基金守則》及其他規例的監管要求而須予公布，承諾若有須予披露的信息，定當會按照相關條例及監管要求，盡快向市場公布。

去年內地物業估值跌8.5%

報道提到，7個項目各有兩個位於北京、上海和廣州，以及有1個在深圳。當中收購價格最貴為辦公室項目上海領展企業廣場，在2015年收購，作價66.3億元；零售項目中作價最高為深圳領展中心城，收購價為66億元。

據領展截至今年3月底的年報，該行內地物業估值為351.68億元（港元，下同），按年跌8.5%，其中零售物業估值按年跌12.1%至263.09億元，辦公大樓物業估值按年跌8.5%至63.64億元，主要歸因於整體物業收入淨額減少。

受去年新冠疫情影響，內地物業組合總收益按年下降5.9%至15.45億元，其中物業收入淨額下降9.8%至12.56億元，領展表示，去年零售業務活動因防疫限制措施而受到影響，部分商戶被強制暫停營業，令收益受到影響。

該公司於2月公布，以當時市價折讓三成，供股集資188億元，四成至五成資金用於減債和營運，餘款則用於探索投資機會，尤其是亞太區零售、停車場、辦公室及物流板塊。

領展去年財務成本急增74.5%至17.54億元，截至3月31日底的淨負債比率，按年降2.9個百分點至17.8%。