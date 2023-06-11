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日股漲外資爆買 日投資者狠沽

【明報專訊】日經指數近期屢創新高，雖在上周三、周四曾出現回吐，不過上周五再強勢反彈，在32,000點以上的接近33年高位收市。在「股神」巴菲特加持下，外國資金紛紛增持日本股票，令人意外的是日本國內投資者卻趁機沽貨套現，甚至押注日本企業盈利追不上股市升勢而出手沽空。4月至5月期間，日本國內散戶從日本股市撤出的資金總值約2萬億日圓（約1123億港元），日本機構投資者從日股撤出的資金，則超過2.2萬億日圓（約1235億港元）。

資料來源：路透社、彭博社

岩井Cosmo證券（IwaiCosmo Securities）投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，日本散戶趁高位沽貨是一種趨勢，短期投資者現時拋售股票，是因為他們對日經指數急升持審慎態度，而長期投資者也沽出持貨，是因為日經指數長年區間波動，令他們承受損失。

分析師指出，鑑於以往日股表現令人失望，持有約17%日本股票的日本國內散戶通常是升市時的淨賣家。樂天證券（Rakuten Securities）策略師Masayuki Kubota表示，1990年日本泡沫經濟爆破前，日本國內散戶是市場的主要推手，而外國投資者是淨賣家。在泡沫爆破後，外國資金成為淨買家，30年來一直如是。這意味日本股市這一輪升浪，可能取決於外資的心態。

外國投資者連續9周淨買入日股

根據日本財務省的數據，外國資金自4月以來大量買入日本股票。截至5月的第4周，外國投資者已連續9周淨買入日本股票，淨買入金額合計達到7.4萬億日圓（約4154億港元）。

日經指數和東證指數的成分股，以往傾向專注於發展市場份額，而不着重股東回報，影響到日本國內散戶及海外投資者的入市信心。為此東京證券交易所推動改善企業治理，呼籲股價低於帳面價值（book value）的企業訂定資本改善計劃，帶動一波股票回購潮，並促進了日本股市的買氣。

30歲左右的東京投資者Ohara向路透社稱，日經指數上月升至接近33年高位時，沽出了部分持貨鎖定利潤，但仍保留了大部分股票，並在大市回落時買入了一些。Ohara表示，要是日圓轉強，他也會沽出部分股票，不過他預期日經指數仍有上升空間，正尋求擴大投資組合。拒絕透露姓名的60多歲東京律師卻向路透社表示，日經指數突然反彈是沽貨的信號。很多日本散戶甚至押注日本股市轉跌。

散戶：日經指數反彈屬沽貨信號

一直深受日本散戶歡迎的野村Next Funds日經指數兩倍反向ETF（Next Funds Nikkei 225 Double Inverse Index ETF），近期仍受到追捧。該ETF旨在透過沽空日經指數期貨，向投資者支付相當於日經指數每天反向回報的兩倍收益，例如指數跌1%，該ETF理論上升值2%。

根據Refinitiv Lipper的數據，該ETF過去兩個月吸引接近10億美元的資金流入，其中4月流入5.79億美元，是2020年11月以來最高。由於日股持續向上，反向ETF損失慘重。部分空倉需進行回補，反而推動日股進一步走強。

市場人士對日經指數前景仍存在很大分歧。路透社上月底綜合分析師的預測，發現分析師預期日經指數將在今年底回落至30,000點的心理關口。

部分機構投資者仍然採取觀望。面對日本央行政策前景等變數，他們不敢貿然入市。不過，日本央行行長植田和男強調仍將維持貨幣寬鬆政策，吸引部分外資進行「買入日股、賣出日圓」的「植田交易」。這些投資者認為，只要貨幣寬鬆持續，日本國內外的利率差將不會收窄，令日圓持續受壓而利好日股。與此同時，部分外資看好日本致力擺脫通縮的決心而買入日股。

央行政策存變數 市場對後市漸見分歧

速水優時代的日本央行曾提出「大壩論」，指大壩的水（指保留於企業內部的收益）最終會溢出，流向設備投資及個人消費。不過在金錢比物質更有價值的通縮時代，大壩的水不斷積聚。市場期望當通縮結束，企業將動用此前積累的資金。

日本的經濟勢頭正開始增強。法興首席外匯策略師Kit Juckes指出，過去25年，日本名義GDP的年化增長率平均為0.3%，剛出爐的第一季增長率修正值卻達到8.3%，表現突出。第一季實際GDP增長率，按季折合成年率達2.7%，相比過去25年的平均增長率僅0.7%。GDP平減指數（GDP Deflator，名義GDP與實際GDP對比）首季按年增長2%，相比25年均值為負0.4%。Juckes指出，最後一項數據，有助於解釋日本央行的審慎態度，畢竟日本已有很長時間受困於通縮，說不定該央行很快就考慮進一步調整收益率曲線控制政策。

[企業地球村]