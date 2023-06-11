大摩：日股在亞洲最有潛力

考慮了大市走勢和匯率影響的美元計價日經指數回報，是外資買賣日股的關鍵指標。日圓兌每美元匯率，由去年2月的115水平，暴跌至去年10月的150日圓，其間日經指數上漲約1000點，但若以美元計價後，相當於下跌兩成。當時國際投資者淨沽出了價值3萬億日圓的日本股票。

今年日股漲幅 足抵消日圓貶值影響

不過，近期日經指數的升幅，已抵消日圓疲軟的影響。截至上周一（5日），以美元計價的日經指數今年以來上漲了17%。高盛日本公司副總裁Takayuki Ishibashi指出，很多外國投資者原本削減了對日本股票的配置，但隨着以美元計價的日經指數回報上漲，他們又再次買入，以確保不會錯過升浪。

日本股票相對於美股廉宜，也增加了其吸引力。東證指數的預測市盈率為13.9倍，高於去年底的12倍，符合其10年平均水平。相比下，標普500指數的預測市盈率接近19倍。市場人士指出，企業盈利進一步增長，是保持日股升勢的必要條件。

Schroders資產管理的投資組合經理James Gautrey指出，日本的通脹預期上升，在這環境下，擁有產品定價權的企業，加價速度可以較成本上升的速度快，從而提高利潤。

[企業地球村]