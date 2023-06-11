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薛偉傑：港研發「冰涼口罩」 最多可降溫5度

【明報專訊】對於醫護、飲食和很多製造業的從業員來說，佩戴口罩為必然的事情，不會因為新冠病毒減弱而改變，即使在炎夏也必須遵守這項守則。幸好，現時已經出現一種「冰涼口罩」。弓立醫療國際用品有限公司（SkyPro Medical）表示，該公司多年前已在廈門設廠生產口罩，並大量出口至日本。

2019年4月，該公司和香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）開始合作研發一次性的「冰涼口罩」（Natsu Cool Mask）。

零售價約每個5元

「冰涼口罩」有幾個設計特點。首先，它採用了4層結構，其中的「涼感吸濕層」的不織布使用了吸濕性糖醇塗層作為冷卻劑，可以在無刺激性及不致敏的情况下，吸收呼吸時產生的熱力和濕氣，有效降低口罩內部的溫度。此外，還有一層瞬間涼感布。

另外，它又採用了立體設計，以提供較多的呼吸空間，減低口罩表面和佩戴者面部之間的不必要接觸，從而避免直接傳熱而產生悶熱感。

經過試驗，「冰涼口罩」即使在佩戴一段時間之後，其內層的表面溫度仍然明顯比一般口罩為低，最多可以相差5度之多。「冰涼口罩」已於去年7月開始投產，除了出口日本之外，現時在HKTVmall、部分連鎖藥房和便利店的分店亦有上架，售價約為48元10個。在今年初的「日內瓦國際發明展」，「冰涼口罩」更獲頒一個銀獎。

明報記者 薛偉傑

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