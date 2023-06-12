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廣告新勢力 YouTube頻道收入多元 小薯茄試當真毛記抬頭 推訂閱代言搞綜藝

標籤：經濟

【明報專訊】互聯網的崛起，令社交媒體及視頻平台取代「大台」成為大眾主要娛樂來源，人人都是「自媒體」更成大勢所趨，亦造就了更多影音網紅及頻道的興起。本地多個較成熟、主打年輕人市場的YouTube channel如小薯茄、試當真、毛記電視等，均坐擁數十萬「忠粉（忠實fans）」。而頻道的成功，離不開成功培育一眾「素人」出身的藝人或網紅，加上演出多元化，提供包含直播互動、戲劇、綜藝、短片、比賽等多樣化且貼地的娛樂，吸客能力不下於傳統大台，故不少明星、歌手在「大台」聲勢減弱下，將宣傳地點改為上這些YouTube頻道，亦令實際掌握「銀彈」的廣告商不得不分流資源投向這些擁有無數「忠粉」的頻道，造就頻道成為廣告新寵。

明報記者 方楚茵 陳偉燊

據專門分析YouTube網紅數據工具「Social Blade」的數據，上述3個本地受歡迎的YouTube頻道如小薯茄、試當真、毛記電視分別擁有53.1萬、47.4萬及43.6萬訂閱人數，在本地的排名分別為145位、169位及185位，並估算頻道在YouTube上賺取的流量分成等收入，分別每月為10.53萬元、9.98萬元及9.13萬元。3個頻道流量分成收入看似不多，不過各頻道的短片動輒取得10萬起跳的閱覽量，在流量為王的廣告界已殺出新血路，其實際所創造的藝人或IP價值、代言、廣告業配等價值亦遠超此數。

古天樂鄭秀文曾借頻道宣傳

比方說，小薯茄頻道自2016年開始營運，緊貼網絡熱話或生活日常來製作短片，進而發展綜藝、直播等，頻道所開創的近廿多個系列或合輯，如「雪櫃冷笑話」、「薯茄 PartyGame 」等，深得年輕網民喜愛，而不少藝人明星為打入年輕人市場亦要上頻道宣傳，就如古天樂、鄭秀文等都曾藉頻道宣傳其代言產品或電影等。

隨着小薯茄、試當真、毛記電視的直播或短片愈來愈受歡迎，在影片中植入式廣告愈來愈多，以小薯茄5月出片14套，當中便有9套短片含有產品、節目宣傳成分。網民似乎對「Channel需要錢」來生存表示理解及受落，故頻道設立會員制吸金亦獲得大量支持。

曾大膽採每24小時降票價哄動

試當真在2020年創立後兩個月即開放會員訂閱，遠較小薯茄在2021年及毛記2023年才開始會員訂閱制為早。試當真的會員起初分為「試下毛」、「認真毛」、「死忠毛」、「盲撐毛」，分別收25、50、100及200元月費，便可按等級觀看頻道的NG片、成員VLOG或直播等福利，試當真又會不時與會員在直播或群組交流，雙向活動，更每月會為影片搞投票，賣周邊產品，令會員參與度大增、黏性更高。

不過，這只是試當真吸金的第一步，隨着「認真毛」的群體愈來愈壯大，去年試當真作出兩個大膽嘗試，包括《試當真一周年現場版》採取新穎的售票方式「票價全場劃一 每24小時下降」，票價由1萬元逐步下降；其後在虛擬貨幣大熊市及NFT詐騙爭議之際，大膽公布發行試當真NFT吸金，惟由於游學修等人均不熟悉NFT，且NFT炒風冷卻等，令兩項嘗試均為網上熱話之餘，連DSE試卷都探討相關問題，可見頻道影響力之深。

頻道的出位奇招，亦令到市場意識到試當真的廣告效力，在同年的5月恒生破天荒起用了「試當真」3名創辦人游學修、許賢及蘇致豪推出「試下成熟、試下認真」電視廣告，並由游學修擔任創作總監，算是YouTube頻道一條龍廣告殺入實體市場的代表作。