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業界指市場碎片化發展 大客仍願伙廣告公司電視台

標籤：曾錦強

【明報專訊】近期市場上使用YouTube頻道用作宣傳、置入植入式廣告日益增多，一眾新崛起的YouTuber亦索性直接參與開發度橋，提供一條龍廣告製作增值服務。

不過，有廣告業界中人則指出，現時廣告市場呈現碎片化發展，即使多了YouTube頻道加入市場分一杯羹，但是預算大的廣告或宣傳項目，始終仍然會繼續和傳統廣告公司及電視台合作，不致會構成競爭。

KOL面向大眾 產品覆蓋較闊　　

廣告營銷集團The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強接受本報記者訪問時稱：「廣告市場早已呈現碎片化發展，不再一定由廣告公司包辦。」他說很多時有關鍵意見領袖（KOL）、YouTube頻道參與其中，因為該等頻道亦面向大眾，因此覆蓋的產品種類亦很闊。若論廣告效力及轉化成貨幣變現的能力，他相信，YouTube及KOL頻道上的明星，均各自有捧場的追隨粉絲支持，因此經這些新媒界去做宣傳及推廣，仍然有一定效用。

未與YouTube頻道直接競爭

在考慮是否使用YouTube頻道做宣傳推廣時，曾錦強指，很多時取決於預算規模而定。例如客戶開拓KOL及YouTube頻道時，預算很多時相對較細，規模會由數百元以至30萬或40萬元不等。相對廣告及宣傳預算大到過百萬元級的客戶，則仍然會和廣告公司及電視台合作，因此他認為，廣告公司仍然有生存空間，不致和YouTube及KOL頻道構成直接競爭。