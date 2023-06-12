WeLab推自選基金服務 100元入場

劃一月費0.08% 不限調倉次數

自選基金服務目前提供約20個投資主題，共有50多個基金，現階段均為以美金結算基金，當中包括安聯投資、貝萊德、富達、摩根資產管理等基金公司。李家達稱，往後投資板塊的類型亦會因應市况而調節，下一步計劃推出以港元結算的基金。

他續指，以往由客戶經理推介客人購買基金，並以交易金額逐次收費的佣金模式，客戶在調倉時或有所猶豫，而今次匯立銀行採用月費模式，不限客戶調倉次數。

匯立銀行去年首推出的財管服務GoWealth現已有1萬個用戶開立投資戶口，當中五成以上用戶有設立每月投資，今年首季客戶平均投資額按季上升56%。其股票、股債及債券投資組合在過去半年跑贏大市，其中股票投資組合更錄得16.5%升幅。

集團顧問李錦榮指出，據基金公會數字顯示，香港零售基金市場一年銷售額達800億至1000億美元，平台擁有一個費用優勢，料該行在此方面發展空間龐大。李家達指，有信心自選基金服務的資產管理規模（AUM）於半年內更可超越GoWealth。

在加息周期尾聲，李家達料當市場上的資金流動性轉好，將對財管業務有正面影響。另外在貸款方面，由於銀行以固定利息的個人貸款為主，息口回落後，銀行息差或再擴闊，利好利息收入。

匯立銀行母公司匯立集團（WeLab）行政總裁龍沛智補充，集團的首季整體貸款業務按年上升63%，當中WeLend佔約七成，WeLab Bank佔約三成，主要是由於產品服務更多元。集團成立10周年，目前亞洲用戶已破6000萬，當中內地用戶佔5000萬，期望以科技推出更多靈活性的產品。