moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

WeLab推自選基金服務 100元入場

【明報專訊】虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）着重將定位放於財富管理業務上，繼去年推出智能理財顧問GoWealth後，再宣布推出自選基金服務，覆蓋包括AI科技、醫療科學、ESG等主題，入場門檻同樣為100港元起，按投資額度劃一收取月費0.08%。匯立銀行行政總裁李家達表示，加息開始見頂，港元定存息率亦有所回落，他認為目前是環球投資的機會，因此適時推出服務。

劃一月費0.08% 不限調倉次數

自選基金服務目前提供約20個投資主題，共有50多個基金，現階段均為以美金結算基金，當中包括安聯投資、貝萊德、富達、摩根資產管理等基金公司。李家達稱，往後投資板塊的類型亦會因應市况而調節，下一步計劃推出以港元結算的基金。

他續指，以往由客戶經理推介客人購買基金，並以交易金額逐次收費的佣金模式，客戶在調倉時或有所猶豫，而今次匯立銀行採用月費模式，不限客戶調倉次數。

匯立銀行去年首推出的財管服務GoWealth現已有1萬個用戶開立投資戶口，當中五成以上用戶有設立每月投資，今年首季客戶平均投資額按季上升56%。其股票、股債及債券投資組合在過去半年跑贏大市，其中股票投資組合更錄得16.5%升幅。

集團顧問李錦榮指出，據基金公會數字顯示，香港零售基金市場一年銷售額達800億至1000億美元，平台擁有一個費用優勢，料該行在此方面發展空間龐大。李家達指，有信心自選基金服務的資產管理規模（AUM）於半年內更可超越GoWealth。

在加息周期尾聲，李家達料當市場上的資金流動性轉好，將對財管業務有正面影響。另外在貸款方面，由於銀行以固定利息的個人貸款為主，息口回落後，銀行息差或再擴闊，利好利息收入。

匯立銀行母公司匯立集團（WeLab）行政總裁龍沛智補充，集團的首季整體貸款業務按年上升63%，當中WeLend佔約七成，WeLab Bank佔約三成，主要是由於產品服務更多元。集團成立10周年，目前亞洲用戶已破6000萬，當中內地用戶佔5000萬，期望以科技推出更多靈活性的產品。