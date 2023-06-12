moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

渣打倡內地修復企業信心勝放水 過去受強監管打擊 減投資意願

標籤：經濟

【明報專訊】第二季內地經濟數據接連差過預期，市場疑問內地經濟在新冠疫後復蘇能否持續。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，被壓抑的需求在首季釋放後，開始進入常態化，市場對月度數據「有點無限放大」。不過，他預期今年內地經濟只會溫和復蘇，現時國內需求不足，可歸結於過去對平台、房企等強監管政策，令私營企業信心不足，減少投資意願。相對再度寬鬆貨幣政策，丁爽認為政府應更着重如何修復企業信心：「要有不止一次的鮮明、頭條式的案例，讓人覺得政策的確在調整」。

明報記者 歐陽偉昉

今年首4個月，民間固定資產投資按年只有0.4%增長，丁爽指出，民營企業貢獻六成GDP、八成就業數目、佔企業數目九成以上，只要民營經濟投資偏低，整體經濟反彈力度便會不足。民間投資很大部分與房地產和平台經濟相關，但行業過去數年受強監管政策影響，他指民企並非沒有投資能力或缺乏項目，而是因過去3年的遭遇，令信心受挫。

需求不足 料今年溫和復蘇

內地官方今年已多次發出支持民企的信號，例如國家主席習近平3月表示把「民企當作自己人」，丁爽指月初國務院常務會議，提出「打造市場化、法制化、國際化營商環境」，而非提出進一步寬鬆措施，認為政府找對了問題根源，不過市場信心是長期結構性問題，需要有充分時間恢復，不能預期過高。

去年內地從融資、購房等多方面大幅調整房地產政策，又指已完成互聯網平台經濟專項整改，進入常態化監管，標誌性的大型科企也已計劃分拆重組上市，丁爽認為政府已有調整政策的意願，及後或需要不只一次明確、大型的「頭條式」政策案例，不斷增強市場預期。

放寬幣策邊際效用遞減

近月經濟數據放緩，市場開始預期人民銀行或再降準或減息穩定增長，不過丁爽指出，現時貨幣政策已較為寬鬆，再放寬的邊際效用正在遞減，反而會進一步提升疫情期間已經升高的槓桿率，而且需求不足下，釋放的資金也不會進入實體，而是流入金融產品空轉。他又指，內地企業貸款加權平均利率在首季已降至3.95厘的歷史低位，以行長易綱的利率黃金規則，即實際利率與實際經濟增長率相等，因此認為利率再降的空間很小，也未必需要在這個時候動用。

渣打預期今年內地經濟增長5.8%，丁爽認為目前內地經濟復蘇仍在持續，因為在新冠疫後，居民希望回到疫前生活消費，而企業也要回復正常化生產，繼續生存和發展而作出投資，近期市場失望氣氛，是因為首季經濟理想而提高預期。雖然房地產和製造業復蘇較差，但5月服務業PMI的數值仍然相當高，處於強勁的復蘇水平。

（解構中國經濟）