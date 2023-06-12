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Carbon Wallet：更多美妝品牌洽合作 受惠「回收真美」計劃 支持環保

標籤：經濟

【明報專訊】港鐵（0066）旗下MTR Lab成員企業之一：一站式減碳獎賞平台Carbon Wallet，已聚合到3.4萬名用戶參與，並且幫助社會減少68.71萬公斤碳排放量，建立了實現經濟價值的基礎。聯席創辦人鄭智韜接受訪問時表示，透過聯同六大美容品牌推出「回收真美」的計劃，吸引更多美妝品牌接觸他們並冀合作共同支持可持續發展及環保。

3.4萬用戶參與減碳 涉69萬公斤

MTR Lab是港鐵公司全資子公司，透過科技投資，創造戰略價值提供創新方案，支持社區可持續發展，Carbon Wallet正是其中一名初創企業成員。

鄭智韜表示推出約兩年的Carbon Wallet至今錄超過9萬次下載，共3.4萬名用戶參與，並已回收120萬件物品。當中飲品膠樽及鋁罐各佔40%及20%，其餘包括個人護理空瓶等。他們更擬新增外賣膠盒門類。據獨立認證，截至5月30日其用戶群協助社會減少68.71萬公斤碳排放量，相當於近3萬棵樹木的二氧化碳吸收量，或約2550次由香港出發到東京的飛機航程。他們更擬在未來半年推動更大的合作計劃，將用戶群提高至10萬人。

他說，透過和不同品牌商戶及社企合作的生態圈，獲提供港鐵免費車程、素食餐廳換領券、環保洗衣、咖啡皂等，供用戶兌換積分。用戶亦可記錄及認證參與環保的行為去計算減碳量，甚至掌握回收小貼士，藉此打破參與環保及可持續發展予人沉悶及涉高成本的印象，變得輕鬆好玩。去年起他們更在App內推出任務功能，幫助用戶培養環保習慣，甚至研究結合遊戲化界面，令不同用戶合作達到目標，換取額外獎賞。

帶動用戶到店交空樽

近期Carbon Wallet推出「回收真美」計劃，鄭智韜形容：「反應非常好，吸引到其他美妝品牌向他們查詢，冀尋求合作。」又指公司同時亦扮演成商戶和消費者的連繫橋樑，帶動用戶到店交空樽並掃碼記錄支持環保，賺分同時亦到店消費。他相信將來潛在的合作商戶可擴及時裝品牌、快速消費品、銀行及保險公司等，開拓可持續的營銷服務。隨着他們在App內發展社區功能，他料可吸納和他們合作的企業伙伴內員工參與其中，目前更已有不少企業向他們查詢。