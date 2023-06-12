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金蝶雲產品收入 今年目標逾30億

標籤：經濟

【明報專訊】金蝶國際（0268）近年積極由企業軟件服務拓展至雲服務，其中國總裁章勇受訪時指出，今年目標是雲產品收入可達至2020年集團總收入的水平，即約30多億人民幣，再下一個3年目標是冀於2026年成為中國最強大的平台即服務（PaaS）服務商。

他指出，隨着中國政府從產業政策方面大力推動發展，軟件行業將迎來最好的時機；同時3年疫情改變了很多認知，包括商業模式、工作方式等，企業亦從中梳理數字化戰略。對企業而言，數字化已是繞不過的進程，如果不作部署數字化發展將會被淘汰。

他表示，金蝶於中小企業市場一直具領導地位，過去兩年重心均放於發展大企業客戶，機會有多之餘，對金蝶而言亦可以更好地沉澱產品及其能力。

AI對公司服務能力帶來改變

至於AI的部署，章勇表示，自從ChatGPT面世後對公司帶來很大衝擊，每人都可以編寫代碼，相信AI將成為個人強而有力的助手。對客戶來說，他們更希望金蝶加強數據決策分析、數據治理及預測能力 。同時，AI可令金蝶又便捷和快速面向客戶，以往可能通過電話、郵件處理查詢，AI就可通過交流快速解決問題，對公司的服務能力及體驗均會帶來很大一個改變。

他續稱，旗下蒼穹平台的GPT功能正處於測試階段，同時會將生成式AI加入應用當中，料於今年內推出。

金蝶香港總經理何衛喜就稱，疫情3年下，香港企業發展較慢，本地企業需要向海外發展，亦要推動內地市場發展。由於消費習慣改變，通過金蝶整套管理邏輯及平台支撐，而非以往的標準化內容，將可以支持港企數字化發展。