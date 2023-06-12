王良享：美軟數據轉弱 對7月加息預期有保留

美息5.25厘見頂概率仍大

3月份美國區域銀行出現危機時，聯儲局並無停下來不加息，反而6月份當危機似乎紓緩時，聯儲局卻來個保險性不加息。為何？

3月份聯儲局加息是為了向市場表示區域銀行危機只是局部性問題，不影響整體金融穩定。時至6月份，市場對區域銀行危機已不再重視，聯儲局卻在此時要平衡一下太過衝動的投資信心。

畢竟在第一季度的銀行高級貸款經理意見調查中，縱然商業貸款審批標準只上升一個點子至46%，但報稱商業樓宇及建築貸款（CRE）標準收緊的銀行卻高達68%。聯儲局此時暫停加息是合理的舉措。

美元將重回下跌軌道

然而，筆者對於市場於短時間內，將今年會減息3次的預期作180度轉變為7月及9月有機會加息的預期有所保留。雖然第一、二季度美國GDP的表現都比市場預期為好，但一般有前瞻性的軟數據，例如採購經理指數及消費信心指數都仍在轉弱中。

筆者相信，從下半年開始，若美國繼續加息而令經濟下滑的話，將來需要減息的幅度將會更大，美國聯邦基金利率於5.25厘見頂仍是大概率事件。如是者，美元匯價在4月中至5月底的一波3.8%的反彈浪已經完成，美元將會重回下跌軌道。

美匯指數從2021年底89升至2022年9月28日的114.80，整個升浪的38.2%黃金比率回歸線在105；105亦是去年5月聯儲局破格加息0.5厘後DXY跳升至的水平，現在已成為巨大阻力區。

聯儲局暫停加息只是美元下跌的一個催化劑，其他幾個重要因素為：

第一，美國政府雖然提高國債上限免於國債違約，但財政紀律差又暴露無遺，加上貿易赤字全無改善，雙赤問題會再度拖低美元匯價；

第二，美國股市在缺乏盈利增長之下，重回技術性牛市，缺乏說服力，吸金力減；

第三，新興市場國家如中國、巴西、阿根廷等已經發展了不含美元的貿易結算系統，所差者就只是商品不以美元計價而已。

最後是各國已經了解外匯儲備放在美元的保障不足，不斷作多元化，「去美元化」仍有一大段路要走。

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[王良享 政經良謀]