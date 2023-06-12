王良享：美軟數據轉弱 對7月加息預期有保留

【明報專訊】美國聯儲局本周二及周三議息，從聯儲局官員過去兩周的言論看，聯儲局很大機會於6月份暫停加息。但由於聯儲局官員在季度經濟預估中可能會略為調高本年度經濟增長（GDP）及點陣圖中年底利率的預測，市場焦點將會轉移至7月份及以後，聯儲局會否再度加息。事實上，聯邦基金利率期貨現正反映6月份加息機會只得30%，但7月份加息機會卻有50%。
3月份美國區域銀行出現危機時，聯儲局並無停下來不加息，反而6月份當危機似乎紓緩時，聯儲局卻來個保險性不加息。為何？
3月份聯儲局加息是為了向市場表示區域銀行危機只是局部性問題，不影響整體金融穩定。時至6月份，市場對區域銀行危機已不再重視，聯儲局卻在此時要平衡一下太過衝動的投資信心。
畢竟在第一季度的銀行高級貸款經理意見調查中，縱然商業貸款審批標準只上升一個點子至46%，但報稱商業樓宇及建築貸款（CRE）標準收緊的銀行卻高達68%。聯儲局此時暫停加息是合理的舉措。
然而，筆者對於市場於短時間內，將今年會減息3次的預期作180度轉變為7月及9月有機會加息的預期有所保留。雖然第一、二季度美國GDP的表現都比市場預期為好，但一般有前瞻性的軟數據，例如採購經理指數及消費信心指數都仍在轉弱中。
筆者相信，從下半年開始，若美國繼續加息而令經濟下滑的話，將來需要減息的幅度將會更大，美國聯邦基金利率於5.25厘見頂仍是大概率事件。如是者，美元匯價在4月中至5月底的一波3.8%的反彈浪已經完成，美元將會重回下跌軌道。
美匯指數從2021年底89升至2022年9月28日的114.80，整個升浪的38.2%黃金比率回歸線在105；105亦是去年5月聯儲局破格加息0.5厘後DXY跳升至的水平，現在已成為巨大阻力區。
聯儲局暫停加息只是美元下跌的一個催化劑，其他幾個重要因素為：
第一，美國政府雖然提高國債上限免於國債違約，但財政紀律差又暴露無遺，加上貿易赤字全無改善，雙赤問題會再度拖低美元匯價；
第二，美國股市在缺乏盈利增長之下，重回技術性牛市，缺乏說服力，吸金力減；
第三，新興市場國家如中國、巴西、阿根廷等已經發展了不含美元的貿易結算系統，所差者就只是商品不以美元計價而已。
最後是各國已經了解外匯儲備放在美元的保障不足，不斷作多元化，「去美元化」仍有一大段路要走。
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