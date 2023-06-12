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仇詩豪：從交易所存貨量看比特幣趨勢

【明報專訊】比特幣是一種加密貨幣，自2009年面世以來，已經成為了全球最受歡迎的加密貨幣之一。與傳統貨幣不同，比特幣的價值是由市場需求和供應決定的，上一期談及到另類指標，例如錢包結餘、持幣時間、錢包活躍情况及淨未實現盈虧狀態等等，還有存在更多指標可以用來分析價格和市場趨勢。

庫存流量 （S2F Stock To Flow）比特幣的庫存至流量比率（S2F ratio）是指現有庫存與年產量之比。這個指標通常用於評估比特幣的稀有性和價值，有些人套用這個指標放在金銀上。

庫存流量反映比特幣稀有性

根據最近的數據，比特幣與黃金62.3相若，但與白銀22相比，比特幣高2.68倍多。明年4月比特幣迎接下一個減半 ，年產量再度減小，很可能是黃金的雙倍。短短只有十多年歷史的比特幣即將超越被廣泛使用了數千年的黃金，投資市場環境轉變得極快，這可能是比特幣近年來吸引愈來愈多投資者的原因之一。多年來，庫存流量模型 （S2F model） 對比特幣的預測能力相當準確的。下一個轉捩點就是比特幣2024的減半，比特幣的牛市以往在減半前約250至約300天開始。如果相信圖表對未來的分析，那比特幣十年內達100萬美元並非絕無可能。唔怕一萬，只怕萬一。有些投資者認為買比特幣是對冲現有金融市場風險的保險。

交易所存貨量走勢（Balance on exchanges）比特幣在交易所的餘額可以用來分析持有者的行為和市場趨勢，如果比特幣的交易所餘額增加，這可能代表持有者有意出貨，因為他們認為價格已經達到了收割的打算。相反，如果比特幣的交易所餘額減少，這可能意味着持有者認為價格還有上漲空間，正在增加他們的持幣信心。或者他們對中心化交易所安全信心動搖，事源上年11月全球第二大加密貨幣交易平台FTX爆煲，由220萬個比特幣，降至現在190萬個，下滑15.8% 。

由於交易所的餘額持續下降，增加了上漲的潛力。

比特幣綜合分析 （Bitcoin Confluence Summary）其實比特幣的區塊鏈上還有許多不的數據的和指標各有不同的作用。可以總括為以下幾類：1）圖表技術分析 （TA）：具反映整體市場心理和表現；2）鏈上活動 （On-chain activities）：實時網絡使用，衡量活躍情况；3）盈利能力動態 （Account Profitability Dynamics）：帳戶盈利分析，持有時間和動態；4）供應動態 （Supply Dynamic）：供求分析，長短持幣者財富動態

如將以上指標砌成綜合圖分析，可以看出比特幣正在進入一個恢復階段 ，和以往「減半」牛市相當脗合。

概括而言，綜合指標可以用來分析比特幣的價格和市場趨勢，但只可以作參考。今天社交媒體發展速度、國家政策變化及市場好壞消息都是無法預測的，憑馬斯克一句說話也可以顛倒市場。投資者應該注意到比特幣市場仍存在風險，因此需要謹慎監視市場趨勢。

區塊鏈101創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[仇詩豪 數碼講]