溫傑：下半年科技股首選騰訊

‧國企改革受惠股──國企改革進入新階段，憧憬隨着營運效率得到提升，公司估值將獲得重估並增加分紅

‧優質傳統經濟股──優質舊經濟股投資前景明朗，屬穩中求勝之選

‧佈局個別增長股──聯儲局加息趨緩可帶來流動性改善，加上部分新經濟股業績理想，都增加其投資價值

‧抵禦波動黃金股──外圍經濟放緩，黃金具避險功能，可提升組合防守性

在第三個策略之中，我們推介了騰訊（0700）及比亞迪（1211）。本周本專欄會先分析騰訊的投資前景。騰訊有三大業務分部，分別為增值服務、網絡廣告，以及金融科技及企業服務，分別佔總收入的53%、14%及32%。

三大業務重拾動力 業績能見度較高

業績方面，首季整體總收入增長11%至1500億元（人民幣，下同），利潤增加10%至258億元。非國際財務報告準則盈利則增長27%至325億元。仔細分析的話，增值服務首季收入增長9%至793億元，當中市場較擔心的本土市場遊戲同期收入增長6%至351億元，主要獲益於《王者榮耀》、《DnF》及《穿越火線手遊》的收入增加，以及最近發布的《暗區突圍》帶來增量收入。業績反映本土遊戲最差情况料已過去，整體增值服務有望維持穩健增長。

去年第四季網絡廣告業務改善，今年首季收入增長17%至210億元。據管理層表示，收入持續增加主要得益於視頻號的新增收入來源、小程序中廣告增加及移動廣告聯盟復蘇。雖然暫時此業務收入佔比相對不高，但前景具憧憬，未來需要繼續關注。

第三項業務金融科技及企業服務表現同樣理想，期內收入按年增長14%至487 億元，主要由於內地消費反彈帶來的商業支付活動恢復。當中的企業服務業務，得益於部分雲服務的銷售額增加，以及視頻號直播帶貨交易相關的技術服務費取得收入，令收入的按年增速顯著改善。

展望未來，基於本土遊戲營運環境改善，加上遊戲出海持續；配合廣告收入回升，以及金融科技與企業服務板塊前景正面，今年業績能見度相對較高。我們預計今年集團盈利能力及毛利率將按年持續改善。一如過去指出，看好騰訊後市投資者，可於320元（港元，下同）水平分注適度買入，首兩個目標為350及370元；若跌破288元，或需先減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]