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摩根大通亞洲：步入技術牛市 標指購10870

【明報專訊】美國上周首次申領失業救濟金人數升至26.1萬，為1年半最多。標指周四晚步入技術牛市，指數升至去年8月中以來新高。如投資者欲趁低吸納好倉可留意標指購（10870），行使價4600點，實際槓桿14.6倍，2023年12月15日到期。如認為大市或會進一步下跌可參考標指沽（10869），行使價3700點，實際槓桿9.6倍，2023年12月15日到期；或留意標指熊（49607），收回價4500點，實際槓桿14.6倍，2024年6月21日到期。

納指近日區間走勢上移至14,000點至15,000點，投資者可以此為選取牛熊證收回價的支持及阻力水平。如部署反彈可留意納指牛（49801），收回價13,600點，實際槓桿12.3倍，2023年12月15日到期。如認為納指將下跌可留意納指熊（49748），收回價15,200點，實際槓桿12.8倍，2024年12月20日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]