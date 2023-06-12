陳永傑：加息期仍未結束

美國沃頓商學院教授西格爾表示，如果聯儲局暫停加息，美國經濟有望避過陷入衰退。憧憬聯儲局很快暫停加息是美國股市近期強勢的主要支持關鍵，因為暫停加息意味美國經濟有機會避免陷入衰退。一貫認為聯儲局加息幅度過高的西格爾相信，聯儲局是否暫停加息，端視就業與房屋數據而定。

美國前財長薩默斯指出，聯儲局決定6月暫停加息，則可能要在7月議息加息0.5厘。現任哈佛大學教授的薩默斯認為，美國經濟仍然過熱，通脹走勢仍持續頑強，聯儲局需要持續加息應付。聯儲局決定觀望更多數據，選擇6月不加息，聯儲局將看到通脹強勁現况，被迫逼在7月加息0.5厘。

摩根大通總裁平托表示，美國地區銀行及較小型銀行收緊借貸，令貸款增長放緩，並估計聯儲局將進一步加息。

聯儲局要調高基準利率至5.5厘，才會停止本輪加息周期，觀望通脹在高利率情况下發展。如通脹仍然高企，聯儲局或須再加息0.5厘。美國消費市場表現良好，經濟有放緩迹象，未來有機會陷入衰退，暫時未知具體時間。

無可否認，聯儲局加息尚未結束，但筆者相信相距結束時間不遠。全球投資市場像樓市及股市往往會早着先鞭，快人一步入市。所以，世界各地股樓投資者亦要做好隨時出擊的準備，以免吃虧，因為買貴一元，風險就提高一元。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]