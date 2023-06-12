moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：善用槓桿置業

標籤：廖偉強

【明報專訊】新冠疫情令到香港及世界各地的經濟遭遇重創，很多國家及地區都需要時間慢慢復元，香港自然也不例外。自今年內地與本港恢復通關後，整體經濟明顯反彈，各行各業生意亦轉旺，香港人消費力正在提速增長。不過，經過這幾年困境，香港人花錢已不如往日般「豪爽」；再加上這兩年股市積弱，市場資金亦蒸發了不少，那些願意消費的香港人，亦可能變得有心無力。

雖然近月遊客區店舖的零售額明顯增加，奢侈品牌亦開始陸續進駐黃金地段，很多女士仍然心儀購買名牌手袋。不過，目前經濟不景，收入未必能回到從前，很多女士就算有心儀的新款名牌手袋，往往亦只能在櫥窗瀏覽一番而不捨得入手。

筆者多年前在文章當中有一些建議，只要有購買一個手袋的資金，就可以每一季都換到新款。做法很簡單，用完一季，就將手袋以八折的價錢賣給二手店，然後補貼20%的價錢買另一個新袋，每季如是，就可以用一個手袋的成本，在一年內轉換5個新款名牌手袋。

其實，置業也有低成本的方法，而且頗划算。如果是初次置業人士，只要購買樓價在1000萬元以內的物業，就可以透過按揭保險計劃借足樓價的九成。

基於槓桿原理，當樓價上升一成的時候，就已經是你付出本金的一倍升幅，可以說是以小博大。當樓價下跌的時候，情况當然是相反；但既然是自住，短暫的跌幅絕對不會構成打擊，只要有能力繼續負擔供樓開支，對你現有的財富其實沒有影響，總比將資金花費在租樓上划算得多。畢竟樓價長線而言，仍總會累積升幅，最終都是贏家。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]