布少明：利好因素現 樓市再起步

個人認為，外圍經濟及港股表現好轉，是帶動樓市向好主因之一。早前「跌跌不休」港股，正慢慢企穩，相信與中央政府先後在內地樓市及金融市場釋出「救市」信息有關，投資氛圍改善，將惠及本港樓市入市氣氛。

值得一提的是，早前財政司長陳茂波稱在可行情况下，考慮會為首置市民進一步放寬按揭成數比例。筆者相當歡迎財爺有意放寬首置按揭成數措施，由於目前在細價物業按揭已可承辦九成，故放寬或針對中價樓物業，相信此舉對上車人士將帶來一定利好作用，有利中細價盤市場。然而，由於目前樓市不存在炒風，惟香港樓市仍然受樓市辣招影響，所以適時撤辣方為上策，建議政府考慮調整。

總括而言，由於樓市利好因素徐徐出現，相信樓市中期大方向將繼續「整固中向上」，再次「動起來」。在政府大舉引入各方專才下，估計樓市剛需將持續強勁，尤其備受內地客青睞中上價物業及豪宅，勢持續獲內地資金流入，做價定能企於高位。

至於中型及中小型單位對息口走勢相對敏感，雖然有政府有意進一步放寬按揭成數的消息刺激，但在息口走勢未完全明朗，加上近期接連有細價新盤搶客下，樓價輾轉陷入整固，料有關情况將有待息口走勢「撥雲見日」後有望扭轉。以現時美國的經濟情况而言，相信此日已經不遠。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]