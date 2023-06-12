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馬泰陽：再寬首置按揭非最佳良方

標籤：馬泰陽

【明報專訊】近日財政司長陳茂波提及暫時無意調整樓市「辣招」，但在可行情况下，考慮進一步放寬首置人士按揭貸款限制。筆者認為，本港樓價雖然去年已稍為調整，但置業門檻仍高，因此單純放寬首置按揭無助減輕市民上車負擔，並非助市民置業的最佳良方，建議政府認真審視市民置業需求，制定貼地政策，給予市場實際回應。

自2019年底起，政府已兩度放寬首置人士的按揭成數，令不少首置人士受惠，一度促進中小型單位的交投。不過現時在香港上車換樓置業，普遍動輒近千萬元，因此再進一步放寬首置按揭，對於市民入市的誘因，特別是年輕一輩，作用有限，無助推動置業階層最核心的上車動力，莫說要再進一步活化樓市的換樓鏈。據土地註冊處及香港置業資料研究部數字顯示，2011至2022年平均每年二手住宅註冊量約49326宗，對比1999年至2010年平均每年75886宗，減少近三成半，反映樓市成交與正常水平相比，存在明顯差距。

有部分的樓市「辣招」已實施十多年，加上受疫情打擊，本港樓市已由高位回落。隨着未來房屋供應逐步增加，而且在炒賣情况幾乎絕迹的情况下，「辣招」已不合時宜。筆者認為，現時市場上以用家為主，政府理應由置業人士的角度出發，再調整合適的房策，方為上策。政府除了進一步放寬首置按揭的門檻外，亦可以考慮放寬置業人士的壓力測試。另外，現時二手市場受壓，「辣招」阻礙二手盤源流動性，影響換樓鏈的流動。筆者建議政府撤銷額外印花稅（SSD）禁售期限制，釋放更多二手供應，讓更多上車客受惠，加快市場流轉，提升整體流通率至正常水平，此舉有利本港樓市發展，令樓市注入新一波動力。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]