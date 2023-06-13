市場觀望恒指微升 港股通吸資近46億

中國內地上周五公布的PPI數據疲弱，市場續發酵人民銀行減息、放水刺激經濟，惟市場觀望本周美國CPI通脹數據及聯儲局議息，投資者未敢大舉入市，港股缺乏方向。恒指高開51點報19,440點，已為全日高位，之後掉頭回落，最多跌134點，低見19,255點。國指收市跌0.06%，報6585點，科指收市升0.27%報3944點。沽空金額158億元，佔大市成交比率由上日的15.3%升至19.7%。

大市成交803億 近1個月最少

港股通昨錄45.6億元北水淨流入，終止單日流出。滬深股通北向交易合計淨流出29.3億元人民幣，連續第二日流出，累計流出43.7億元人民幣。

重磅股乏焦點，資金短炒盈富（2800）、恒生中國企業（2828）等ETF，兩隻ETF成交已達91.8億元；重磅科網股ATM相對高位靠穩，騰訊（0700）升0.7%，美團（3690）升0.3%。電動車股做好，小鵬（9868）升11.1%；蔚來（9866）升4.7%。

在岸離岸人幣見逾半年新低

市場憧憬人行幣策繼續寬鬆，人民幣弱勢亦持續，人行昨日開出人民幣中間價7.1212，跌97點子。在岸人民幣曾見7.1476兌1美元、離岸人民幣亦低見7.159，為六個半月新低。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，港股昨日除了汽車股板塊有炒作外，整體大市買賣兩閒，認為就算美聯儲局本周暫停加息，對港股後市刺激作用不大。而市場預期內地「放水」減息等政策，以刺激經濟，對港股幫助亦不大，他認為現時最大問題是內地居民不願意花錢，寧願儲錢，就算銀行降存款息率亦不會有很大改善。

羅尚沛認為，在美元強勢下，人民幣弱勢預期持續，但在兌每美元約7.15水平相信仍守得住，預期恒指後市在19,100至19,600點徘徊。