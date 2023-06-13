高盛料內房L形復蘇 拖低中國經濟 估中央不再靠樓市拉動GDP 或放寬限購

明報記者 方楚茵

該行指出，今次樓市的周期與之前不同，政策制定者似乎決心不以房地產行業作為短期刺激經濟的工具，或與人口需求下降帶來的高度憂慮有關，政策重點轉向集中於戰略性支持重點行業，及減弱中的住房負擔能力。基於上述原因，該行認為政策重點將是處理數以年計的放緩情况，而非去造另一個上升周期，故不預期2015至2018年的棚改貨幣化再重臨。事實上，近年房地產行業銀行放貸量增長亦逐漸放緩，反之製造業放貸量增速愈見提升（見圖）。

預期內地堅持共同富裕

然而，為抵消仍然強勁的增長逆風及揮之不去的金融風險，高盛預計未來會出台更多的住房寬鬆措施，包括進一步放寬新購房者及改善性需求買家的信貸條件。另外，將降低按揭利率與及首付比率，大城市將進一步放寬限購和轉售，並配以額外資金支持以確保保交樓，以及以政策推動城鎮化和公共住房等。

民營內房股捱沽 融創跌9%

該行認為，預期政策制定者將會堅持其長期政策目標，如「共同富裕」及「雙循環」戰略，都預視房地產行業政策可能陷終結遊戲，即減少中國的經濟和財政對房地產行業的依賴，加強公共住房，以及逐步將房產稅擴大到更多的試點城市。

至於花旗則因內房銷售和投資疲軟，而下調了包括時代中國（1233）、雅居樂（3383）、禹洲（1628）、富力（2777）、遠洋（3377）及合生創展（0754）等多間目標價。在投行看淡下，大部分民營內房昨日大幅回調，融信中國（3301）跌9.46%、融創中國（1918）跌8.97%、時代中國跌8.11%、佳兆業（1638）跌7.06%、中梁（2772）跌5.66%、中駿（1966）跌5.36%、龍光（3380）跌5.32%、雅居樂跌4.23%、合景泰富（1813）跌3.81%等。