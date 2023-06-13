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許家印山頂大屋做抵押品 倘出售仍未足償債項

【明報專訊】中國恒大（3333）主席許家印在過去兩年多次傳出變賣私人財產救亡，最矚目當數許家印在太平山頂布力徑的3間超豪別墅，其中布力徑10號B的超豪別墅更在去年11月已遭建行亞洲接管，並傳出掛牌8.8億元出售。負責持有該超豪別墅的「源訊有限公司」近日上載了一份「資產負債狀况說明書」，披露了此幢10號B的超豪別墅作為抵押品的帳面淨值3.89億元。

事實上許家印變賣私產為中國恒大籌集資金、增加流動性一說早在2021年底出現。當時內房爆煲頻現，外電指中國當局要求許家印利用個人財富緩解集團債務危機，是因為不願意讓外間覺得政府一定會為被視為「大而不能倒」的內房包底，更監控恒大的銀行帳戶用於「保交樓」，以穩定樓市信心，而非支付債權人。同時亦有指，許家印兩年多以來已變賣私產為集團注資逾百億元。

不過，這批所謂私人財產，就如上述的布力徑10號B的超豪別墅，是否變賣就真的能為公司「續命」添一分力？在內房對境外債務「躺平」下，這批境外優質資產的變賣，又是否能為境外債權人添一份保障？

扣除債券債務後無任何餘款

相信事與願違，事關布力徑10號B在去年10月3日已作為額外抵押品，為中國恒大旗下的「Jumbo Fortune Enterprises」發行的一筆2.6億美元（約20.28億港元）債券的違約爭取更多時間。

隨着債券的違約，該份「資產負債狀况說明書」顯示，接管人的意見是出售布力徑10號B項目的任何淨收益，將優先用於償還上述債券的債務，若有餘額則退還給公司。但扣除該債券的債務後將不會有任何餘款，意味即使許家印變賣這類私產，若其早已作為抵押品，最終將按優先受償權處理。

而本港超豪物業的成交自通關以來，交易回復活躍，亦令這幢許家印名下的布力徑10號B超豪別墅估值回升，由去年尾時約8億元上浮約一成，至掛牌的8.8億元。不過雖然曾有指物業獲十組買家查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，約三成為國內客，惟其後獨家代理的中原地產高級區域營業董事李卓雄表示，項目暫時收到的意向未達到要求，將會繼續與潛在買家接洽出售大宅事宜。

明報記者 方楚茵