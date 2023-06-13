匯控設Innovation Banking 納入英矽銀

港設專責團隊 涉逾10員工

匯控表示，業務已在美國灣區、波士頓及紐約組成逾40人的團隊。不過，收購美國矽谷銀行業務的第一公民銀行（美：FCNCA），上月底入稟控告匯控指其盜竊濫用機密，策劃大舉挖角矽銀的銀行家，涉及42名員工，不少與科企客戶有關，與昨日匯控公布的新業務在美的員工數目大致相符。

此外，新業務在英國及北歐有超過650名員工，原任英國矽谷銀行行政總裁Erin Platts，繼續擔任新業務的英國行政總裁，另新聘請超過20名銀行家常駐以色列特拉維夫。匯控表示，近期該行提升多項針對創新經濟企業的銀行服務，包括在香港及內地為初創和科技企業設立30億美元新經濟信貸基金，及推出創投債務融資。匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，隨着新的專責團隊在香港成立，將進一步增強該行的服務能力，配合已獲創投基金支持的企業所需。