瑞銀設逾20「紅線」控瑞信風險 正式完成收購 禁瑞信員工引入俄羅斯新客

兩家銀行合併後，瑞銀將擁有價值1.6萬億美元的資產負債表及12萬名員工。瑞銀行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）發聲明表示：「我們現在不再競爭，而是團結起來，共同開啟旅程的新一章。」瑞銀在公開信強調，瑞銀「對風險的保守立場」及「強大的企業文化」不會在兩家銀行合併後妥協。

禁瑞信推複雜金融產品

瑞信最終被收購收場，被歸咎於風險管理失敗令市場失去信心。《金融時報》稱，瑞銀對瑞信設置的「紅線」，由瑞銀合規部門訂定，涵蓋11項金融風險和12項非金融風險。為防洗錢、貪污及賄賂等風險，瑞信員工被禁止從高風險國家引入新客戶，當中包括阿富汗、阿爾巴尼亞、白俄、布基納法索、剛果民主共和國、薩爾瓦多、埃塞俄比亞、海地、伊拉克、科索沃、利比亞、摩爾多瓦、緬甸、尼加拉瓜、巴勒斯坦、俄羅斯、蘇丹、南蘇丹、斯里蘭卡、委內瑞拉、也門和津巴布韋等。

與烏克蘭的政客及國企進行交易也將受到限制，以防止潛在的洗錢活動。此外，瑞信也不能交易一些高風險產品，包括韓國衍生品及某些量化指數的期權。瑞信員工還必須尋求瑞銀高層批准，才能延長由遊艇、輪船及房地產等資產抵押的6000萬美元以上貸款。

瑞銀主席Colm Kelleher此前曾表示，擔心瑞銀面臨「文化污染」，因此將引入令人難以置信的高標準。瑞銀和瑞信短期內仍將維持獨立營運，不過瑞信零售銀行在內等重要資產將如何處理，仍有待決定。安思傑此前曾警告，合併後的新集團，無法在短期內為所有員工提供就業機會，預示將會裁員。首份合併後的第二季業績將於8月31日公布。

併後瑞銀160高層 兩成來自瑞信

瑞銀於3月在瑞士政府斡旋下，同意以32億美元收購瑞信，以維護銀行體系穩定。作為交易的一部分，瑞銀將承擔合併後的首50億瑞郎（約432億港元）虧損，而隨後產生的最多90億瑞郎（約778億港元）損失，將由瑞士政府承擔。市場人士認為，在收購價、與政府的風險分擔等方面，瑞銀都享有很大的安全邊際。

瑞銀預計，瑞信的經營虧損和重大重組費用，可能因風險加權資產減少而獲得抵消，並預計普通股權一級資本比率（CET1）將在今年餘下時間維持在14%左右。根據CNBC取得的一份內部備忘，瑞信多名高層將會離任，包括財務總監Dixit Joshi，以及亞太區行政總裁Edwin Low。瑞信全球稅務和財務改革負責人Simon Grimwood將升任瑞信財務總監。瑞銀表示，合併後約160名高層，當中約五分之一來自瑞信。

（綜合報道）

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