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韓台半導體商 或獲美允擴華業務

【明報專訊】《華爾街日報》引述美國商務部高官的最近言論指出，拜登政府計劃允許韓國和台灣的頂尖半導體製造商，維持及擴張在華現有的晶片製造業務，而不會遭受美國報復。一些分析人士指出，此舉將削弱旨在拖慢中國技術發展步伐的美國出口管制措施。

據多名知情人士稱，美國商務部負責工業和安全事務的次官Alan Estevez，上周與半導體行業協會（SIA）舉行會議時表示，拜登政府打算延長一項美國出口管制政策的現有豁免，容許韓國和台灣的晶片製造商繼續向中國出售晶片及晶片製造設備。

刺激台積電早段升4%

去年10月，美國對中國的半導體行業收緊限制，但同時為三星電子（韓：005930）及台積電（台：2330）等提供為期一年的豁免。這些晶片製造商已在華投資數以十億美元建廠。上述豁免將於今年10月到期。但與會人士稱，Estevez表示，這些豁免將「在可見的將來延長」。美國商務部不予置評。台積電（美：TSM）昨晚初段股價升4%。

美國對韓國和台灣的晶片製造商具有影響力，因為它們依賴來自美國企業的技術和設備，而荷蘭和日本政府也同意在輸出相關的技術和設備時，遵守美國的出口管制。業內人士指出，美國政府打算延長豁免，而不是逐步取消豁免，反映美國當局承認，限制中國採購高科技產品較預期困難得多。

另一方面，荷蘭可能進一步堵截潛在向中國輸出技術的渠道。《金融時報》報道，繼部分荷蘭大學禁止部分中國研究生攻讀先進技術學位課程後，荷蘭政府擬以國家安全風險為由，收緊對國際學生的審查，限制中國學生攻讀先進科技課程。

（綜合報道）

[國際金融]